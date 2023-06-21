21 июня 2023

Прокуратура проверит челябинский детсад, где детям дают антибиотики

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областной онкологический диспансер № 2. Магнитогорск, лаборатория, медик, лекарства, медикаменты, онкология, здоровье, медицина
Действия врачей и воспитателей спровоцировали панику у родителей Фото:

Прокуратура проверит жалобы родителей, что в детском саду № 397 Челябинска детям без объяснения причин прописали антибиотики и собираются брать кровь из вены. Об этом сообщили URA.RU 22 июня в надзорном ведомстве.

«В ходе проверочных мероприятий органами прокуратуры будет дана правовая оценка соблюдению прав воспитанников МАДОУ» Детский сад 397 г. Челябинска« на охрану жизни и здоровья, исполнению законодательства об образовании. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Тревогу подняли родители детей, которые посещают две группы детского сада в Металлургическом районе Челябинска. Как сообщили они в соцсетях, у малышей взяли кровь из вены и предложили в качестве профилактики пропить антибиотик «Азитромицин».

Волнений добавило то обстоятельство, что с родителями разговаривал врач из кожно-венерологического диспансера. Общение лишь подогрело слухи, поскольку свелось к уверениям, что жизни детей ничто не угрожает, а обследование и антибиотики назначены «для профилактики». Представители детсада отказываются от общения со СМИ.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура проверит жалобы родителей, что в детском саду № 397 Челябинска детям без объяснения причин прописали антибиотики и собираются брать кровь из вены. Об этом сообщили URA.RU 22 июня в надзорном ведомстве. «В ходе проверочных мероприятий органами прокуратуры будет дана правовая оценка соблюдению прав воспитанников МАДОУ» Детский сад 397 г. Челябинска« на охрану жизни и здоровья, исполнению законодательства об образовании. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Тревогу подняли родители детей, которые посещают две группы детского сада в Металлургическом районе Челябинска. Как сообщили они в соцсетях, у малышей взяли кровь из вены и предложили в качестве профилактики пропить антибиотик «Азитромицин». Волнений добавило то обстоятельство, что с родителями разговаривал врач из кожно-венерологического диспансера. Общение лишь подогрело слухи, поскольку свелось к уверениям, что жизни детей ничто не угрожает, а обследование и антибиотики назначены «для профилактики». Представители детсада отказываются от общения со СМИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...