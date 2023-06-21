Прокуратура проверит челябинский детсад, где детям дают антибиотики

Действия врачей и воспитателей спровоцировали панику у родителей Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура проверит жалобы родителей, что в детском саду № 397 Челябинска детям без объяснения причин прописали антибиотики и собираются брать кровь из вены. Об этом сообщили URA.RU 22 июня в надзорном ведомстве.

«В ходе проверочных мероприятий органами прокуратуры будет дана правовая оценка соблюдению прав воспитанников МАДОУ» Детский сад 397 г. Челябинска« на охрану жизни и здоровья, исполнению законодательства об образовании. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Тревогу подняли родители детей, которые посещают две группы детского сада в Металлургическом районе Челябинска. Как сообщили они в соцсетях, у малышей взяли кровь из вены и предложили в качестве профилактики пропить антибиотик «Азитромицин».

Волнений добавило то обстоятельство, что с родителями разговаривал врач из кожно-венерологического диспансера. Общение лишь подогрело слухи, поскольку свелось к уверениям, что жизни детей ничто не угрожает, а обследование и антибиотики назначены «для профилактики». Представители детсада отказываются от общения со СМИ.