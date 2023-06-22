В Германии разозлились на ВСУ за глупые потери техники

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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, наемник, дрг, stock
Российская разведка легко обнаружила немецкую технику в украинских лесах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский дрон уничтожил немецкое радиолокационное табло системы ПВО Iris-T SLM из-за его яркого цвета. Об этом говорится в материале немецкого издания Spiegel. Российские военные легко обнаружили технику песочного цвета в украинских лесах, что разозлило немецких военнослужащих.

«Грузовик было легко обнаружить российской разведке. Краска песочного цвета действительно выделяла автомобиль при дневном свете в темно-зеленом фонаре. Неудивительно, ведь камуфляж предназначен для пустынь или других засушливых местностей, но никак не для украинских лесов», — заявил немецкий солдат для издания Spiegel. Он отметил, что технику можно было увидеть «за мили».

По мнению немецкого военного, у ВСУ не было времени перекрасить технику из-за нехватки времени. Отмечается, что стоимость уничтоженного грузовика составляет около 17 миллионов евро.

Ранее стало известно, что российские солдаты уничтожили склады с западным вооружением. Об этом заявили в Минобороны России. Отмечается, что склады находились в районе Северска и Авдеевки в ДНР.

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Российский дрон уничтожил немецкое радиолокационное табло системы ПВО Iris-T SLM из-за его яркого цвета. Об этом говорится в материале немецкого издания Spiegel. Российские военные легко обнаружили технику песочного цвета в украинских лесах, что разозлило немецких военнослужащих. «Грузовик было легко обнаружить российской разведке. Краска песочного цвета действительно выделяла автомобиль при дневном свете в темно-зеленом фонаре. Неудивительно, ведь камуфляж предназначен для пустынь или других засушливых местностей, но никак не для украинских лесов», — заявил немецкий солдат для издания Spiegel. Он отметил, что технику можно было увидеть «за мили». По мнению немецкого военного, у ВСУ не было времени перекрасить технику из-за нехватки времени. Отмечается, что стоимость уничтоженного грузовика составляет около 17 миллионов евро. Ранее стало известно, что российские солдаты уничтожили склады с западным вооружением. Об этом заявили в Минобороны России. Отмечается, что склады находились в районе Северска и Авдеевки в ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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