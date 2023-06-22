В Германии разозлились на ВСУ за глупые потери техники

Российский дрон уничтожил немецкое радиолокационное табло системы ПВО Iris-T SLM из-за его яркого цвета. Об этом говорится в материале немецкого издания Spiegel. Российские военные легко обнаружили технику песочного цвета в украинских лесах, что разозлило немецких военнослужащих.
«Грузовик было легко обнаружить российской разведке. Краска песочного цвета действительно выделяла автомобиль при дневном свете в темно-зеленом фонаре. Неудивительно, ведь камуфляж предназначен для пустынь или других засушливых местностей, но никак не для украинских лесов», — заявил немецкий солдат для издания Spiegel. Он отметил, что технику можно было увидеть «за мили».
По мнению немецкого военного, у ВСУ не было времени перекрасить технику из-за нехватки времени. Отмечается, что стоимость уничтоженного грузовика составляет около 17 миллионов евро.
Ранее стало известно, что российские солдаты уничтожили склады с западным вооружением. Об этом заявили в Минобороны России. Отмечается, что склады находились в районе Северска и Авдеевки в ДНР.
Российский дрон уничтожил немецкое радиолокационное табло системы ПВО Iris-T SLM из-за его яркого цвета. Об этом говорится в материале немецкого издания Spiegel. Российские военные легко обнаружили технику песочного цвета в украинских лесах, что разозлило немецких военнослужащих. «Грузовик было легко обнаружить российской разведке. Краска песочного цвета действительно выделяла автомобиль при дневном свете в темно-зеленом фонаре. Неудивительно, ведь камуфляж предназначен для пустынь или других засушливых местностей, но никак не для украинских лесов», — заявил немецкий солдат для издания Spiegel. Он отметил, что технику можно было увидеть «за мили». По мнению немецкого военного, у ВСУ не было времени перекрасить технику из-за нехватки времени. Отмечается, что стоимость уничтоженного грузовика составляет около 17 миллионов евро. Ранее стало известно, что российские солдаты уничтожили склады с западным вооружением. Об этом заявили в Минобороны России. Отмечается, что склады находились в районе Северска и Авдеевки в ДНР.