21 июня 2023

Певица Савичева выпустила клип на новую песню. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера фильма "Круэлла". Москва, савичева юлия
У популярной певицы из Кургана вышел новый клип Фото:

Певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, выпустила клип на новую песню «От его голоса». Об этом артист сообщила в своем telegram-канале.

«Я невероятно счастлива представить вам долгожданную работу — клип „От его голоса“. Режиссер клипа Алина Верипя (ранее она снимала клипы „Больше не терять“ и „Сияй“ для Савичевой — при. URA.RU) по-настоящему прочувствовала песню и предложила именно то видение, которое близко мне», — так певица написала в посте о премьере клипа.

Эта песня вошла в последний альбом Савичевой «Стихия». Со слов певицы, это совершенно новая музыкальная работа для нее: «Честно, я сама от себя такого не ожидала. Такую Савичеву вы точно еще не видели».

Ранее URA.RU писало, что певица Савичева выступила на свадьбе у белорусов. До базы отдыха, на которой проходило мероприятие, она добиралась около 12 часов.

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Певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, выпустила клип на новую песню «От его голоса». Об этом артист сообщила в своем telegram-канале. «Я невероятно счастлива представить вам долгожданную работу — клип „От его голоса“. Режиссер клипа Алина Верипя (ранее она снимала клипы „Больше не терять“ и „Сияй“ для Савичевой — при. URA.RU) по-настоящему прочувствовала песню и предложила именно то видение, которое близко мне», — так певица написала в посте о премьере клипа. Эта песня вошла в последний альбом Савичевой «Стихия». Со слов певицы, это совершенно новая музыкальная работа для нее: «Честно, я сама от себя такого не ожидала. Такую Савичеву вы точно еще не видели». Ранее URA.RU писало, что певица Савичева выступила на свадьбе у белорусов. До базы отдыха, на которой проходило мероприятие, она добиралась около 12 часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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