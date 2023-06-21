Певица Савичева выпустила клип на новую песню. Видео

22 июня 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

У популярной певицы из Кургана вышел новый клип Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, выпустила клип на новую песню «От его голоса». Об этом артист сообщила в своем telegram-канале. «Я невероятно счастлива представить вам долгожданную работу — клип „От его голоса“. Режиссер клипа Алина Верипя (ранее она снимала клипы „Больше не терять“ и „Сияй“ для Савичевой — при. URA.RU) по-настоящему прочувствовала песню и предложила именно то видение, которое близко мне», — так певица написала в посте о премьере клипа. Эта песня вошла в последний альбом Савичевой «Стихия». Со слов певицы, это совершенно новая музыкальная работа для нее: «Честно, я сама от себя такого не ожидала. Такую Савичеву вы точно еще не видели». Ранее URA.RU писало, что певица Савичева выступила на свадьбе у белорусов. До базы отдыха, на которой проходило мероприятие, она добиралась около 12 часов.

Певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, выпустила клип на новую песню «От его голоса». Об этом артист сообщила в своем telegram-канале. «Я невероятно счастлива представить вам долгожданную работу — клип „От его голоса“. Режиссер клипа Алина Верипя (ранее она снимала клипы „Больше не терять“ и „Сияй“ для Савичевой — при. URA.RU) по-настоящему прочувствовала песню и предложила именно то видение, которое близко мне», — так певица написала в посте о премьере клипа. Эта песня вошла в последний альбом Савичевой «Стихия». Со слов певицы, это совершенно новая музыкальная работа для нее: «Честно, я сама от себя такого не ожидала. Такую Савичеву вы точно еще не видели». Ранее URA.RU писало, что певица Савичева выступила на свадьбе у белорусов. До базы отдыха, на которой проходило мероприятие, она добиралась около 12 часов.