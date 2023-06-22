Бортпроводник помог женщине в самолете «Уральских авиалиний»

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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, авиакомпания уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Девушке стало плохо на рейсе из Екатеринбурга в Москву Фото:

Бортпроводник «Уральских авиалиний» вместе с медиком помог девушке, у которой во время рейса из Екатеринбурга в Москву пошла кровь из уха. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе авиакомпании.

«У девушки пошла кровь из уха, ей стало плохо. Среди пассажиров оказался медработник, он вместе с бортпроводником оказал первую помощь», — сообщили в авиакомпании. Место кровотечения обработали перекисью водорода и приложили вату.

После приземления самолета девушку отвезли в больницу Домодедово и отдали врачам, которые осмотрели ее и приняли решение по лечению. Пассажирка поблагодарила бортпроводника и медика, которые помогли ей в самолете.

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Бортпроводник «Уральских авиалиний» вместе с медиком помог девушке, у которой во время рейса из Екатеринбурга в Москву пошла кровь из уха. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе авиакомпании. «У девушки пошла кровь из уха, ей стало плохо. Среди пассажиров оказался медработник, он вместе с бортпроводником оказал первую помощь», — сообщили в авиакомпании. Место кровотечения обработали перекисью водорода и приложили вату. После приземления самолета девушку отвезли в больницу Домодедово и отдали врачам, которые осмотрели ее и приняли решение по лечению. Пассажирка поблагодарила бортпроводника и медика, которые помогли ей в самолете.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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