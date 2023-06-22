В Екатеринбурге на летних праздниках запретили продавать алкоголь. Карта

В «Ночь музыки» и День молодежи екатеринбуржцы не смогут купить спиртное
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Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, знак, бутылка, алкоголь, пить запрещено
Алкоголь запретят подавать на крупных улицах Екатеринбурга Фото:

На центральных улицах Екатеринбурга 23 и 24 июня (во время фестиваля «Ночь музыки» и на День молодежи) закроют продажу алкоголя. Соответствующее решение приняли в администрации Екатеринбурга.

«Не допускается розничная продажа алкогольной продукции предприятиями торговли в местах проведения мероприятий и на прилегающих к таким местам территориях», — говорится в решении администрации. Екатеринбуржцы не смогут купить спиртное 23 и 24 июня.

В первый день запрет распространится на многие центральные улицы преимущественно с 16:00 до 23:00. 24 июня ограничения будут действовать только в одном секторе, но с 10:00 до 23:00. Подробнее схему зон без алкоголя можно увидеть на карте URA.RU.

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На центральных улицах Екатеринбурга 23 и 24 июня (во время фестиваля «Ночь музыки» и на День молодежи) закроют продажу алкоголя. Соответствующее решение приняли в администрации Екатеринбурга. «Не допускается розничная продажа алкогольной продукции предприятиями торговли в местах проведения мероприятий и на прилегающих к таким местам территориях», — говорится в решении администрации. Екатеринбуржцы не смогут купить спиртное 23 и 24 июня. В первый день запрет распространится на многие центральные улицы преимущественно с 16:00 до 23:00. 24 июня ограничения будут действовать только в одном секторе, но с 10:00 до 23:00. Подробнее схему зон без алкоголя можно увидеть на карте URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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