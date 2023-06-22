На центральных улицах Екатеринбурга 23 и 24 июня (во время фестиваля «Ночь музыки» и на День молодежи) закроют продажу алкоголя. Соответствующее решение приняли в администрации Екатеринбурга.
«Не допускается розничная продажа алкогольной продукции предприятиями торговли в местах проведения мероприятий и на прилегающих к таким местам территориях», — говорится в решении администрации. Екатеринбуржцы не смогут купить спиртное 23 и 24 июня.
В первый день запрет распространится на многие центральные улицы преимущественно с 16:00 до 23:00. 24 июня ограничения будут действовать только в одном секторе, но с 10:00 до 23:00. Подробнее схему зон без алкоголя можно увидеть на карте URA.RU.
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