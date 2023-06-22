В Екатеринбурге на летних праздниках запретили продавать алкоголь. Карта

В «Ночь музыки» и День молодежи екатеринбуржцы не смогут купить спиртное

22 июня 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Алкоголь запретят подавать на крупных улицах Екатеринбурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На центральных улицах Екатеринбурга 23 и 24 июня (во время фестиваля «Ночь музыки» и на День молодежи) закроют продажу алкоголя. Соответствующее решение приняли в администрации Екатеринбурга. «Не допускается розничная продажа алкогольной продукции предприятиями торговли в местах проведения мероприятий и на прилегающих к таким местам территориях», — говорится в решении администрации. Екатеринбуржцы не смогут купить спиртное 23 и 24 июня. В первый день запрет распространится на многие центральные улицы преимущественно с 16:00 до 23:00. 24 июня ограничения будут действовать только в одном секторе, но с 10:00 до 23:00. Подробнее схему зон без алкоголя можно увидеть на карте URA.RU. Фото: URA.RU

На центральных улицах Екатеринбурга 23 и 24 июня (во время фестиваля «Ночь музыки» и на День молодежи) закроют продажу алкоголя. Соответствующее решение приняли в администрации Екатеринбурга. «Не допускается розничная продажа алкогольной продукции предприятиями торговли в местах проведения мероприятий и на прилегающих к таким местам территориях», — говорится в решении администрации. Екатеринбуржцы не смогут купить спиртное 23 и 24 июня. В первый день запрет распространится на многие центральные улицы преимущественно с 16:00 до 23:00. 24 июня ограничения будут действовать только в одном секторе, но с 10:00 до 23:00. Подробнее схему зон без алкоголя можно увидеть на карте URA.RU.