Куда жаловаться и что делать, если управляющая компания плохо работает

В случае плохой работы дворников жители могут отправить жалобу в аварийно-диспетчерскую службу

22 июня 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

В случае плохой работы дворников можно отправить претензию в аварийно-диспетчерскую службу Фото: Джаван Керимов © URA.RU Если в работе управляющей компании (УК) обнаружились недостатки, то можно подать иск в суд. URA.RU приводит информацию о том, куда направить жалобу, если управляющая компания не исполняет свои обязанности или исполняет их плохо. Куда можно отправить жалобу Аварийно-диспетчерская служба. Можно подать жалобу из-за плохой работы дворников, из-за редкой уборки лестниц и площадок в подъезде, из-за холодных батарей в квартире и из-за теплой воды из крана вместо горячей.

Директор УК. Отправить жалобу можно, если не устраивает работа сотрудников УК или если они проигнорировали заявку о выявленных недостатках. Нужно попросить, чтобы был осуществлен контроль за исправлением недостатков.

Жилищная инспекция. Можно обратиться с претензией, если УК не исполняет свои обязанности, которые прописаны в договоре.

Роспотребнадзор. Следует отправить жалобу в случае, если УК не дает информацию о сроках, качестве и объеме услуг или не возвращает денежные средства при наличии переплаты.

Прокуратура. В ведомстве могут провести проверку в случае бездействия УК. Компании могут вынести предписание для устранения нарушений в определенный срок.

ФАС. Можно отправить жалобу, если УК без причин увеличивала счета за коммунальные услуги и навязывала невыгодные предложения для содержания жилья.

Суд. В ведомство можно обратиться для устранения минусов УК. Если сумма иска не превышает одного миллиона рублей, то оплачивать госпошлину не нужно. УК должна избавиться от недостатков и компенсировать причиненный ущерб. Как подать жалобу Через «Госуслуги». Необходимо заполнить всю информацию в личном кабинете на сайте ГИС ЖКХ и приложить документы, которые подтверждают вашу претензию.

Личное посещение. Нужно написать жалобу вручную или на компьютере в двух экземплярах. Один остается у вас, другой у организации, в которую обращаетесь с претензией. Как действовать, если жалоба не помогла По закону в случае бездействия УК можно поменять ее. Собственники квартир имеют право сменить компанию или изменить способ управления жильем.

Если в работе управляющей компании (УК) обнаружились недостатки, то можно подать иск в суд. URA.RU приводит информацию о том, куда направить жалобу, если управляющая компания не исполняет свои обязанности или исполняет их плохо. По закону в случае бездействия УК можно поменять ее. Собственники квартир имеют право сменить компанию или изменить способ управления жильем.