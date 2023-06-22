Куда жаловаться и что делать, если управляющая компания плохо работает

В случае плохой работы дворников жители могут отправить жалобу в аварийно-диспетчерскую службу
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В случае плохой работы дворников можно отправить претензию в аварийно-диспетчерскую службу Фото:

Если в работе управляющей компании (УК) обнаружились недостатки, то можно подать иск в суд. URA.RU приводит информацию о том, куда направить жалобу, если управляющая компания не исполняет свои обязанности или исполняет их плохо.

Куда можно отправить жалобу

  • Аварийно-диспетчерская служба. Можно подать жалобу из-за плохой работы дворников, из-за редкой уборки лестниц и площадок в подъезде, из-за холодных батарей в квартире и из-за теплой воды из крана вместо горячей.
  • Директор УК. Отправить жалобу можно, если не устраивает работа сотрудников УК или если они проигнорировали заявку о выявленных недостатках. Нужно попросить, чтобы был осуществлен контроль за исправлением недостатков.
  • Жилищная инспекция. Можно обратиться с претензией, если УК не исполняет свои обязанности, которые прописаны в договоре.
  • Роспотребнадзор. Следует отправить жалобу в случае, если УК не дает информацию о сроках, качестве и объеме услуг или не возвращает денежные средства при наличии переплаты.
  • Прокуратура. В ведомстве могут провести проверку в случае бездействия УК. Компании могут вынести предписание для устранения нарушений в определенный срок.
  • ФАС. Можно отправить жалобу, если УК без причин увеличивала счета за коммунальные услуги и навязывала невыгодные предложения для содержания жилья.
  • Суд. В ведомство можно обратиться для устранения минусов УК. Если сумма иска не превышает одного миллиона рублей, то оплачивать госпошлину не нужно. УК должна избавиться от недостатков и компенсировать причиненный ущерб.

Как подать жалобу

  • Через «Госуслуги». Необходимо заполнить всю информацию в личном кабинете на сайте ГИС ЖКХ и приложить документы, которые подтверждают вашу претензию.
  • Личное посещение. Нужно написать жалобу вручную или на компьютере в двух экземплярах. Один остается у вас, другой у организации, в которую обращаетесь с претензией.

Как действовать, если жалоба не помогла

По закону в случае бездействия УК можно поменять ее. Собственники квартир имеют право сменить компанию или изменить способ управления жильем.

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Если в работе управляющей компании (УК) обнаружились недостатки, то можно подать иск в суд. URA.RU приводит информацию о том, куда направить жалобу, если управляющая компания не исполняет свои обязанности или исполняет их плохо. По закону в случае бездействия УК можно поменять ее. Собственники квартир имеют право сменить компанию или изменить способ управления жильем.
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