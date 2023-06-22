В Госдуме раскритиковали идею пермского депутата о выкупе детей вместо аборта

22 июня 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Останина прокомментировала идею пермского депутата Постникова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Госдуме РФ негативно отреагировали на идею пермского депутата от ЛДПР Олега Постникова выкупать детей у женщин, решившихся на аборт. Ему напомнили о том, что торговля людьми — уголовно наказуемое деяние. «Эта идея уголовно наказуемо. У нас запрещена торговля людей, а дети — тоже люди. Я бы посоветовала депутату Пермского законодательного собрания думать, прежде чем выходить с подобными инициативами», — рассказала изданию «Подъем» председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она также отметила, что дети рождаются от любви, а не от денег. Ранее URA.RU сообщало о том, что во время заседания депутат краевого заксобрания Олег Постников предложил платить деньги и спонсировать проживание в санаториях женщинам, которые решились на аборт. Идея пришла Постникову после доклада о демографической ситуации в регионе, который представляла директор департамента социальной политики администрации губернатора Елена Кравчук.

В Госдуме РФ негативно отреагировали на идею пермского депутата от ЛДПР Олега Постникова выкупать детей у женщин, решившихся на аборт. Ему напомнили о том, что торговля людьми — уголовно наказуемое деяние. «Эта идея уголовно наказуемо. У нас запрещена торговля людей, а дети — тоже люди. Я бы посоветовала депутату Пермского законодательного собрания думать, прежде чем выходить с подобными инициативами», — рассказала изданию «Подъем» председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она также отметила, что дети рождаются от любви, а не от денег. Ранее URA.RU сообщало о том, что во время заседания депутат краевого заксобрания Олег Постников предложил платить деньги и спонсировать проживание в санаториях женщинам, которые решились на аборт. Идея пришла Постникову после доклада о демографической ситуации в регионе, который представляла директор департамента социальной политики администрации губернатора Елена Кравчук.