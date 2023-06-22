В Госдуме раскритиковали идею пермского депутата о выкупе детей вместо аборта

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Партия КПРФ в Рамаде. Екатеринбург , останина нина
Останина прокомментировала идею пермского депутата Постникова Фото:

В Госдуме РФ негативно отреагировали на идею пермского депутата от ЛДПР Олега Постникова выкупать детей у женщин, решившихся на аборт. Ему напомнили о том, что торговля людьми — уголовно наказуемое деяние.

«Эта идея уголовно наказуемо. У нас запрещена торговля людей, а дети — тоже люди. Я бы посоветовала депутату Пермского законодательного собрания думать, прежде чем выходить с подобными инициативами», — рассказала изданию «Подъем» председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она также отметила, что дети рождаются от любви, а не от денег.

Ранее URA.RU сообщало о том, что во время заседания депутат краевого заксобрания Олег Постников предложил платить деньги и спонсировать проживание в санаториях женщинам, которые решились на аборт. Идея пришла Постникову после доклада о демографической ситуации в регионе, который представляла директор департамента социальной политики администрации губернатора Елена Кравчук.

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В Госдуме РФ негативно отреагировали на идею пермского депутата от ЛДПР Олега Постникова выкупать детей у женщин, решившихся на аборт. Ему напомнили о том, что торговля людьми — уголовно наказуемое деяние. «Эта идея уголовно наказуемо. У нас запрещена торговля людей, а дети — тоже люди. Я бы посоветовала депутату Пермского законодательного собрания думать, прежде чем выходить с подобными инициативами», — рассказала изданию «Подъем» председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она также отметила, что дети рождаются от любви, а не от денег. Ранее URA.RU сообщало о том, что во время заседания депутат краевого заксобрания Олег Постников предложил платить деньги и спонсировать проживание в санаториях женщинам, которые решились на аборт. Идея пришла Постникову после доклада о демографической ситуации в регионе, который представляла директор департамента социальной политики администрации губернатора Елена Кравчук.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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