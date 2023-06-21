21 июня 2023

В Пермском крае ЛДПР предложила выкупать детей у женщин, решившихся на аборт

© Служба новостей «URA.RU»
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XV заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, постников олег
Олег Постников нашел способ сократить количество абортов Фото:

Платить женщинам деньги и спонсировать проживание в санаториях в обмен на отказ от аборта предложили во фракции ЛДПР пермского законодательного собрания. На пленарном заседании его озвучил депутат Олег Постников, передает корреспондент URA.RU.

«Если женщина хочет отказаться от ребенка, мы ее не переубедим, а если запретим аборты, то они станут подпольными. Но лучше может уговорить ее родить, а ребенка забрать. Женщина приняла решение — мы не можем на него влиять, и нужно в этом случае заплатить женщине деньги на поддержание здоровья, дать ей возможность находиться в санатории. Ребенка мы можем забрать, а потом может она созреет и станет матерью этого ребенка», — сказал Постников.

Вопрос он поднял во время доклада о демографической ситуации в Прикамье директора департамента социальной политики администрации губернатора Елены Кравчук. По ее данным в 2022 году в Пермском крае было сделано 10 141 аборт, из них по желанию женщин — 6 418.

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Платить женщинам деньги и спонсировать проживание в санаториях в обмен на отказ от аборта предложили во фракции ЛДПР пермского законодательного собрания. На пленарном заседании его озвучил депутат Олег Постников, передает корреспондент URA.RU. «Если женщина хочет отказаться от ребенка, мы ее не переубедим, а если запретим аборты, то они станут подпольными. Но лучше может уговорить ее родить, а ребенка забрать. Женщина приняла решение — мы не можем на него влиять, и нужно в этом случае заплатить женщине деньги на поддержание здоровья, дать ей возможность находиться в санатории. Ребенка мы можем забрать, а потом может она созреет и станет матерью этого ребенка», — сказал Постников. Вопрос он поднял во время доклада о демографической ситуации в Прикамье директора департамента социальной политики администрации губернатора Елены Кравчук. По ее данным в 2022 году в Пермском крае было сделано 10 141 аборт, из них по желанию женщин — 6 418.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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