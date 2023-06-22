В Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в растлении ребенка

Силовики Екатеринбурга задержали мужчину, которого подозревают в сексуальном преступлении против ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.
«В производстве следственного отдела по Чкаловскому району находится уголовное дело об особо тяжком преступлении против половой неприкосновенности малолетнего ребенка», — сообщили в пресс-службе. Там считают, что инцидент, в котором обвиняют мужчину, был не единственным и от его рук могли пострадать другие дети.
Всех, кто мог столкнуться со злоумышленником, просят сообщить об этом силовикам, ведущим расследование. Связаться с ними можно по телефону 8-922-21-24-633.
Представитель УМВД по Екатеринбургу сообщил, что заявление о предполагаемом злоумышленнике поступило в отдел полиции №12. Полицейские задержали мужчину и передали его сотрудникам СК.
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