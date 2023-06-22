В Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в растлении ребенка

22 июня 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

Подозреваемого задержали бойцы городской полиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Силовики Екатеринбурга задержали мужчину, которого подозревают в сексуальном преступлении против ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «В производстве следственного отдела по Чкаловскому району находится уголовное дело об особо тяжком преступлении против половой неприкосновенности малолетнего ребенка», — сообщили в пресс-службе. Там считают, что инцидент, в котором обвиняют мужчину, был не единственным и от его рук могли пострадать другие дети. Всех, кто мог столкнуться со злоумышленником, просят сообщить об этом силовикам, ведущим расследование. Связаться с ними можно по телефону 8-922-21-24-633. Представитель УМВД по Екатеринбургу сообщил, что заявление о предполагаемом злоумышленнике поступило в отдел полиции №12. Полицейские задержали мужчину и передали его сотрудникам СК.

Силовики Екатеринбурга задержали мужчину, которого подозревают в сексуальном преступлении против ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «В производстве следственного отдела по Чкаловскому району находится уголовное дело об особо тяжком преступлении против половой неприкосновенности малолетнего ребенка», — сообщили в пресс-службе. Там считают, что инцидент, в котором обвиняют мужчину, был не единственным и от его рук могли пострадать другие дети. Всех, кто мог столкнуться со злоумышленником, просят сообщить об этом силовикам, ведущим расследование. Связаться с ними можно по телефону 8-922-21-24-633. Представитель УМВД по Екатеринбургу сообщил, что заявление о предполагаемом злоумышленнике поступило в отдел полиции №12. Полицейские задержали мужчину и передали его сотрудникам СК.