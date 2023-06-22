Свердловские силовики закрыли дело о квартире, где дети остались наедине с трупами

Силовики закрыли дело, сообщил источник Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Силовики не нашли состава преступления в деле о детях, три дня живших с трупами родителей на Таганской, 91 в Екатеринбурге. Об этом сообщил осведомленный источник.

«Вывод такой, что это несчастный случай. Речь идет об отравлении определенными веществами», — передает портал Е1 со ссылкой на источник. Он отметил, что следователи закрыли дело из-за отсутствия состава преступления.

Перед этим были проведены все экспертизы, тела анализировали эксперты, а в квартире работали сотрудники СК, выяснявшие, был ли в квартире кто-то, кого можно считать виновником смерти молодой пары.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.

Инцидент произошел 15 марта. На Таганской, 91 обнаружили трупы мужчины и женщины, в квартире также были их двухлетний сын и трехмесячная дочка