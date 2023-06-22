Свердловские силовики закрыли дело о квартире, где дети остались наедине с трупами

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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Силовики закрыли дело, сообщил источник Фото:

Силовики не нашли состава преступления в деле о детях, три дня живших с трупами родителей на Таганской, 91 в Екатеринбурге. Об этом сообщил осведомленный источник.

«Вывод такой, что это несчастный случай. Речь идет об отравлении определенными веществами», — передает портал Е1 со ссылкой на источник. Он отметил, что следователи закрыли дело из-за отсутствия состава преступления.

Перед этим были проведены все экспертизы, тела анализировали эксперты, а в квартире работали сотрудники СК, выяснявшие, был ли в квартире кто-то, кого можно считать виновником смерти молодой пары.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.

Инцидент произошел 15 марта. На Таганской, 91 обнаружили трупы мужчины и женщины, в квартире также были их двухлетний сын и трехмесячная дочка

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Силовики не нашли состава преступления в деле о детях, три дня живших с трупами родителей на Таганской, 91 в Екатеринбурге. Об этом сообщил осведомленный источник. «Вывод такой, что это несчастный случай. Речь идет об отравлении определенными веществами», — передает портал Е1 со ссылкой на источник. Он отметил, что следователи закрыли дело из-за отсутствия состава преступления. Перед этим были проведены все экспертизы, тела анализировали эксперты, а в квартире работали сотрудники СК, выяснявшие, был ли в квартире кто-то, кого можно считать виновником смерти молодой пары. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. Инцидент произошел 15 марта. На Таганской, 91 обнаружили трупы мужчины и женщины, в квартире также были их двухлетний сын и трехмесячная дочка
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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