В Киеве объявили всеобщую мобилизацию на фоне провала контрнаступления

22 июня 2023 в 21:50 Размер текста - 17 +

Все мужчины в Киеве должны прибыть в военкомат из-за объявления всеобщей мобилизации Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В столице Украины Киеве началась всеобщая мобилизация из-за безуспешного наступления ВСУ. Об этом стало известно из приказа военкома Оболонского района Киева. Согласно документу, мужское население должно явиться в военкомат в течение десяти дней. Это касается и тех мужчин, которые не получали повестки или мобилизационные распоряжения. Обязаны прибыть в военкомат также мужчины, у которых нет прописки в Оболонском районе. Ранее на Украине объявили всеобщую мобилизацию в Ивано-Франковской области. Согласно документу, всем мужчинам, которые проживают в Ивано-Франковской области, необходимо явиться в городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в течение десяти дней с момента опубликования приказа.

В столице Украины Киеве началась всеобщая мобилизация из-за безуспешного наступления ВСУ. Об этом стало известно из приказа военкома Оболонского района Киева. Согласно документу, мужское население должно явиться в военкомат в течение десяти дней. Это касается и тех мужчин, которые не получали повестки или мобилизационные распоряжения. Обязаны прибыть в военкомат также мужчины, у которых нет прописки в Оболонском районе. Ранее на Украине объявили всеобщую мобилизацию в Ивано-Франковской области. Согласно документу, всем мужчинам, которые проживают в Ивано-Франковской области, необходимо явиться в городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в течение десяти дней с момента опубликования приказа.