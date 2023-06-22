В Киеве объявили всеобщую мобилизацию на фоне провала контрнаступления

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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Все мужчины в Киеве должны прибыть в военкомат из-за объявления всеобщей мобилизации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В столице Украины Киеве началась всеобщая мобилизация из-за безуспешного наступления ВСУ. Об этом стало известно из приказа военкома Оболонского района Киева.

Согласно документу, мужское население должно явиться в военкомат в течение десяти дней. Это касается и тех мужчин, которые не получали повестки или мобилизационные распоряжения. Обязаны прибыть в военкомат также мужчины, у которых нет прописки в Оболонском районе.

Ранее на Украине объявили всеобщую мобилизацию в Ивано-Франковской области. Согласно документу, всем мужчинам, которые проживают в Ивано-Франковской области, необходимо явиться в городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в течение десяти дней с момента опубликования приказа.

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В столице Украины Киеве началась всеобщая мобилизация из-за безуспешного наступления ВСУ. Об этом стало известно из приказа военкома Оболонского района Киева. Согласно документу, мужское население должно явиться в военкомат в течение десяти дней. Это касается и тех мужчин, которые не получали повестки или мобилизационные распоряжения. Обязаны прибыть в военкомат также мужчины, у которых нет прописки в Оболонском районе. Ранее на Украине объявили всеобщую мобилизацию в Ивано-Франковской области. Согласно документу, всем мужчинам, которые проживают в Ивано-Франковской области, необходимо явиться в городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в течение десяти дней с момента опубликования приказа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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