Погорельцы из Смолино купили новый дом в Кургане. Видео

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М. Чаусово. Последствия пожара. Курган, последствия пожара, малое чаусово
Семья лишилась дома в Смолино из-за пожара (архивное фото) Фото:
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Погорельцы, которые лишились дома в поселке Смолино (Курган), купили новое жилье в районе Рябково. Средства на покупку в размере двух миллионов 300 тысяч рублей семье выделило правительство региона.

«Все было быстро. Быстро выплатили по 10 тысяч рублей, по 50 тысяч рублей. Нашли дом, вечером позвонили и сказали получать сертификат. Все было официально, сложностей абсолютно никаких не возникло. Фактически за месяц мы оформили и сделки, и выплаты. Сумма сертификата составила два миллиона 300 тысяч рублей», — рассказала Ирина Любимова в видео, опубликованном в паблике правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

По словам женщины, участок в Смолино ее семья оставила под дачу. «Плюс в том, что у нас там остается участок. Уже картошка посажена, все огорожено. Даже не было мысли там строиться», — добавила она. Ранее погорельцы проживали в доме площадью 40 квадратных метров. «Сейчас семья обживается на 60 квадратах», — уточнило правительство.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал помочь погорельцам, у которых проблемы с документами. По его словам, каждый случай будет рассматривать комиссия.

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Погорельцы, которые лишились дома в поселке Смолино (Курган), купили новое жилье в районе Рябково. Средства на покупку в размере двух миллионов 300 тысяч рублей семье выделило правительство региона. «Все было быстро. Быстро выплатили по 10 тысяч рублей, по 50 тысяч рублей. Нашли дом, вечером позвонили и сказали получать сертификат. Все было официально, сложностей абсолютно никаких не возникло. Фактически за месяц мы оформили и сделки, и выплаты. Сумма сертификата составила два миллиона 300 тысяч рублей», — рассказала Ирина Любимова в видео, опубликованном в паблике правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте». По словам женщины, участок в Смолино ее семья оставила под дачу. «Плюс в том, что у нас там остается участок. Уже картошка посажена, все огорожено. Даже не было мысли там строиться», — добавила она. Ранее погорельцы проживали в доме площадью 40 квадратных метров. «Сейчас семья обживается на 60 квадратах», — уточнило правительство. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал помочь погорельцам, у которых проблемы с документами. По его словам, каждый случай будет рассматривать комиссия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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