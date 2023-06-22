Семья лишилась дома в Смолино из-за пожара (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Погорельцы, которые лишились дома в поселке Смолино (Курган), купили новое жилье в районе Рябково. Средства на покупку в размере двух миллионов 300 тысяч рублей семье выделило правительство региона.

«Все было быстро. Быстро выплатили по 10 тысяч рублей, по 50 тысяч рублей. Нашли дом, вечером позвонили и сказали получать сертификат. Все было официально, сложностей абсолютно никаких не возникло. Фактически за месяц мы оформили и сделки, и выплаты. Сумма сертификата составила два миллиона 300 тысяч рублей», — рассказала Ирина Любимова в видео, опубликованном в паблике правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

По словам женщины, участок в Смолино ее семья оставила под дачу. «Плюс в том, что у нас там остается участок. Уже картошка посажена, все огорожено. Даже не было мысли там строиться», — добавила она. Ранее погорельцы проживали в доме площадью 40 квадратных метров. «Сейчас семья обживается на 60 квадратах», — уточнило правительство.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал помочь погорельцам, у которых проблемы с документами. По его словам, каждый случай будет рассматривать комиссия.