Губернатор Шумков пообещал не бросить погорельцев, у которых проблемы с документами

21 июня 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Шумков пообещал помочь погорельцам, у которых проблемы с документами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о завершении выдачи сертификатов пострадавшим в пожарах и пообещал помочь погорельцам, которые имеют проблемы с документами на дома. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «По каждому населенному пункту есть несколько человек, не имевших вообще никаких правоустанавливающих документов. По каждому случаю кто, на каких основаниях и где фактически проживал, а также имеет ли иное жилье, будет разбираться комиссия. Как и обещал, никого не бросим», — написал Шумков. Также губернатор отметил, что в Курганской области завершена выдача сертификатов пострадавшим в результате ЧС. По его словам, многие на них уже приобрели квартиры либо начали строить дома. Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники отказались выдавать пенсионеру сертификат за единственное сгоревшее жилье. Также сообщалось, что курганский погорелец из Смолино жил в вольере для собаки. Позже власти сообщили, что 20 июня ему был выдан жилищный сертификат на 1,9 млн рублей.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о завершении выдачи сертификатов пострадавшим в пожарах и пообещал помочь погорельцам, которые имеют проблемы с документами на дома. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «По каждому населенному пункту есть несколько человек, не имевших вообще никаких правоустанавливающих документов. По каждому случаю кто, на каких основаниях и где фактически проживал, а также имеет ли иное жилье, будет разбираться комиссия. Как и обещал, никого не бросим», — написал Шумков. Также губернатор отметил, что в Курганской области завершена выдача сертификатов пострадавшим в результате ЧС. По его словам, многие на них уже приобрели квартиры либо начали строить дома. Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники отказались выдавать пенсионеру сертификат за единственное сгоревшее жилье. Также сообщалось, что курганский погорелец из Смолино жил в вольере для собаки. Позже власти сообщили, что 20 июня ему был выдан жилищный сертификат на 1,9 млн рублей.