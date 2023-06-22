22 июня 2023

Пентагон объяснил отказ передавать ВСУ кассетные боеприпасы

Пентагон: США не передают ВСУ кассетные боеприпасы, чтобы не идти наперекор другим ограничениям
© Служба новостей «URA.RU»
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Пентагон боится перейти границу в поставках оружия Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Вашингтона не передают Вооруженным силам Украины (ВСУ) кассетные боеприпасы, так как это идет наперекор ограничениям, связанным с поставками кассетных бомб. Об этом заявила заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер.

«Причина, по которой вы не видите движения вперед в контексте предоставления этих возможностей, относится к имеющимся ограничениям со стороны конгресса и обеспокоенностям о единстве союзников», — сообщила Купер комитету палаты представителей по международным делам. Информацию публикует РИА Новости.

Ранее в министерстве обороны США раскрыли сумму помощи Украине с начала спецоперации. Совокупно Соединенные Штаты Америки взяли обязательства помощи в безопасности для Украины на сумму более чем 38,3 миллиарда долларов с начала администрации Байдена, включая свыше 37,6 миллиарда долларов, начиная с 24 февраля 2022 года. Журналисты газеты «Аргументы недели» предположили, что под видом оказания военной помощи Украине США обновили свой военный арсенал.

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Власти Вашингтона не передают Вооруженным силам Украины (ВСУ) кассетные боеприпасы, так как это идет наперекор ограничениям, связанным с поставками кассетных бомб. Об этом заявила заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер. «Причина, по которой вы не видите движения вперед в контексте предоставления этих возможностей, относится к имеющимся ограничениям со стороны конгресса и обеспокоенностям о единстве союзников», — сообщила Купер комитету палаты представителей по международным делам. Информацию публикует РИА Новости. Ранее в министерстве обороны США раскрыли сумму помощи Украине с начала спецоперации. Совокупно Соединенные Штаты Америки взяли обязательства помощи в безопасности для Украины на сумму более чем 38,3 миллиарда долларов с начала администрации Байдена, включая свыше 37,6 миллиарда долларов, начиная с 24 февраля 2022 года. Журналисты газеты «Аргументы недели» предположили, что под видом оказания военной помощи Украине США обновили свой военный арсенал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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