Пентагон объяснил отказ передавать ВСУ кассетные боеприпасы Пентагон: США не передают ВСУ кассетные боеприпасы, чтобы не идти наперекор другим ограничениям 23 июня 2023 в 02:15 Размер текста - 17 + Пентагон боится перейти границу в поставках оружия Украине Фото: Lisa Ferdinando / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Вашингтона не передают Вооруженным силам Украины (ВСУ) кассетные боеприпасы, так как это идет наперекор ограничениям, связанным с поставками кассетных бомб. Об этом заявила заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер. «Причина, по которой вы не видите движения вперед в контексте предоставления этих возможностей, относится к имеющимся ограничениям со стороны конгресса и обеспокоенностям о единстве союзников», — сообщила Купер комитету палаты представителей по международным делам. Информацию публикует РИА Новости. Ранее в министерстве обороны США раскрыли сумму помощи Украине с начала спецоперации. Совокупно Соединенные Штаты Америки взяли обязательства помощи в безопасности для Украины на сумму более чем 38,3 миллиарда долларов с начала администрации Байдена, включая свыше 37,6 миллиарда долларов, начиная с 24 февраля 2022 года. Журналисты газеты «Аргументы недели» предположили, что под видом оказания военной помощи Украине США обновили свой военный арсенал. Власти Вашингтона не передают Вооруженным силам Украины (ВСУ) кассетные боеприпасы, так как это идет наперекор ограничениям, связанным с поставками кассетных бомб. Об этом заявила заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер. «Причина, по которой вы не видите движения вперед в контексте предоставления этих возможностей, относится к имеющимся ограничениям со стороны конгресса и обеспокоенностям о единстве союзников», — сообщила Купер комитету палаты представителей по международным делам. Информацию публикует РИА Новости. Ранее в министерстве обороны США раскрыли сумму помощи Украине с начала спецоперации. Совокупно Соединенные Штаты Америки взяли обязательства помощи в безопасности для Украины на сумму более чем 38,3 миллиарда долларов с начала администрации Байдена, включая свыше 37,6 миллиарда долларов, начиная с 24 февраля 2022 года. Журналисты газеты «Аргументы недели» предположили, что под видом оказания военной помощи Украине США обновили свой военный арсенал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям