31 мая 2023

Пентагон раскрыл объем военной помощи Киеву с начала СВО

Пентагон: с начала СВО США предоставили Киеву военную помощь на 37,6 миллиарда долларов
© Служба новостей «URA.RU»
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США потратили на помощь Украине 38 миллиардов долларов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

С начала специальной военной операции РФ на Украине,Вашингтон оказал Киеву военную поддержку в объеме 37 миллиардов 600 миллионов долларов. Об этом сообщили в министерстве обороны США.

«Совокупно Соединенные Штаты Америки взяли обязательства помощи в безопасности для Украины на сумму более чем 38,3 миллиарда долларов с начала администрации Байдена, включая свыше 37,6 миллиарда долларов, начиная с… 24 февраля 2022 года», — сообщают официальные лица в Пентагоне. В США также опубликован документ, в котором указано, куда пошли данные средства.

Ранее URA.RU рассказало, что в США не одобряют теракты, направленные против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал западные страны к ответственности за накачивание Украины оружием.

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С начала специальной военной операции РФ на Украине,Вашингтон оказал Киеву военную поддержку в объеме 37 миллиардов 600 миллионов долларов. Об этом сообщили в министерстве обороны США. «Совокупно Соединенные Штаты Америки взяли обязательства помощи в безопасности для Украины на сумму более чем 38,3 миллиарда долларов с начала администрации Байдена, включая свыше 37,6 миллиарда долларов, начиная с… 24 февраля 2022 года», — сообщают официальные лица в Пентагоне. В США также опубликован документ, в котором указано, куда пошли данные средства. Ранее URA.RU рассказало, что в США не одобряют теракты, направленные против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал западные страны к ответственности за накачивание Украины оружием.
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