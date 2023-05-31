Пентагон раскрыл объем военной помощи Киеву с начала СВО

С начала специальной военной операции РФ на Украине,Вашингтон оказал Киеву военную поддержку в объеме 37 миллиардов 600 миллионов долларов. Об этом сообщили в министерстве обороны США.
«Совокупно Соединенные Штаты Америки взяли обязательства помощи в безопасности для Украины на сумму более чем 38,3 миллиарда долларов с начала администрации Байдена, включая свыше 37,6 миллиарда долларов, начиная с… 24 февраля 2022 года», — сообщают официальные лица в Пентагоне. В США также опубликован
Ранее URA.RU рассказало, что в США не одобряют теракты, направленные против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал западные страны к ответственности за накачивание Украины оружием.
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