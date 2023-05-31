Пентагон раскрыл объем военной помощи Киеву с начала СВО Пентагон: с начала СВО США предоставили Киеву военную помощь на 37,6 миллиарда долларов 31 мая 2023 в 23:29 Размер текста - 17 + США потратили на помощь Украине 38 миллиардов долларов Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С начала специальной военной операции РФ на Украине,Вашингтон оказал Киеву военную поддержку в объеме 37 миллиардов 600 миллионов долларов. Об этом сообщили в министерстве обороны США. «Совокупно Соединенные Штаты Америки взяли обязательства помощи в безопасности для Украины на сумму более чем 38,3 миллиарда долларов с начала администрации Байдена, включая свыше 37,6 миллиарда долларов, начиная с… 24 февраля 2022 года», — сообщают официальные лица в Пентагоне. В США также опубликован документ , в котором указано, куда пошли данные средства. Ранее URA.RU рассказало, что в США не одобряют теракты, направленные против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал западные страны к ответственности за накачивание Украины оружием. С начала специальной военной операции РФ на Украине,Вашингтон оказал Киеву военную поддержку в объеме 37 миллиардов 600 миллионов долларов. Об этом сообщили в министерстве обороны США. «Совокупно Соединенные Штаты Америки взяли обязательства помощи в безопасности для Украины на сумму более чем 38,3 миллиарда долларов с начала администрации Байдена, включая свыше 37,6 миллиарда долларов, начиная с… 24 февраля 2022 года», — сообщают официальные лица в Пентагоне. В США также опубликован документ, в котором указано, куда пошли данные средства. Ранее URA.RU рассказало, что в США не одобряют теракты, направленные против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал западные страны к ответственности за накачивание Украины оружием. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям