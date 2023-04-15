Раскрыта неожиданная выгода Пентагона от украинского конфликта

«Аргументы недели»: армия США перевооружается под видом военной помощи Киеву

16 апреля 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

«Аргументы недели» рассказали, какую выгоду получает Вашингтон от украинской поддержки Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Под видом оказания военной помощи Украине США обновили свой военный арсенал. На выделенные Америкой деньги для Украины, Пентагон закупил новое вооружение, а на Украину направлялись только старые экземпляры. «Выделенные в 2022 и 2023 годах деньги на поддержку Киеву в значительной мере были использованы в качестве дополнительного — сверхбюджетного финансирования Пентагоном для обновления парка своей техники, а старую передавали — Украине», — передает издание argumenti.ru. Опасения общественности, что США свернут военную поддержку Киева безосновательны, потому что это было бы невыгодно Пентагону. Помощь Украине помогла увеличить финансирование американской армии на треть от реального бюджета. Согласно документам, США планировали приобрети 91 бронированную многоцелевую машину в 2024 году, но выделенные средства на финансирование Украины помогут приобрети 197 таких машин. Такая афера была реализована с множеством различных видов вооружений. Эту версию подтвердил конгрессмен-республиканец от штата Кентукки Митч МакКоннелл: «США в основном отправляют Украине более старое оружие из наших запасов… Это означает, что значительная часть денег, выделенных Конгрессом, идет непосредственно на укрепление собственной обороны Америки путем пополнения наших запасов более современными версиями этого старого оружия, которое мы передали Украине». США экономит не только на закупке новых вооружений для своей армии, но и на утилизации старых образцов: все они уничтожаются на Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Америка выделит пакет помощи Украине на 500 млн долларов. Он включит в себя HIMARS, перехватчики ПВО и артиллерийские снаряды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Под видом оказания военной помощи Украине США обновили свой военный арсенал. На выделенные Америкой деньги для Украины, Пентагон закупил новое вооружение, а на Украину направлялись только старые экземпляры. «Выделенные в 2022 и 2023 годах деньги на поддержку Киеву в значительной мере были использованы в качестве дополнительного — сверхбюджетного финансирования Пентагоном для обновления парка своей техники, а старую передавали — Украине», — передает издание argumenti.ru. Опасения общественности, что США свернут военную поддержку Киева безосновательны, потому что это было бы невыгодно Пентагону. Помощь Украине помогла увеличить финансирование американской армии на треть от реального бюджета. Согласно документам, США планировали приобрети 91 бронированную многоцелевую машину в 2024 году, но выделенные средства на финансирование Украины помогут приобрети 197 таких машин. Такая афера была реализована с множеством различных видов вооружений. Эту версию подтвердил конгрессмен-республиканец от штата Кентукки Митч МакКоннелл: «США в основном отправляют Украине более старое оружие из наших запасов… Это означает, что значительная часть денег, выделенных Конгрессом, идет непосредственно на укрепление собственной обороны Америки путем пополнения наших запасов более современными версиями этого старого оружия, которое мы передали Украине». США экономит не только на закупке новых вооружений для своей армии, но и на утилизации старых образцов: все они уничтожаются на Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Америка выделит пакет помощи Украине на 500 млн долларов. Он включит в себя HIMARS, перехватчики ПВО и артиллерийские снаряды.