22 июня 2023

В Свердловском городе пройдут соревнования по автокроссу

В Березовском состоится второй этап чемпионата Свердловской области по автокроссу
© Служба новостей «URA.RU»
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Автогонки. Заборка. Курган, автокросс, автогонки, заборка
Водители будут соревноваться в семи классах Фото:

В Березовском (Свердловская область) состоится II этап Чемпионата и Первенства Свердловской области по автокроссу. Об этом рассказали в социальных сетях.

«Соревнования по автокроссу пройдут 24 июня в 13:00. В заезде одновременно стартуют до десяти автомобилей. Это захватывающие дух вылеты с трассы, бескомпромиссная борьба сильнейших пилотов Урала, обгоны и крутые виражи», — сообщили на странице «Урал Авто Шоу» соцсети «Вконтакте».

На автокроссе примут участие 50 водителей из разных городов Уральского федерального округа. Они поборются в семи категориях. Также на соревнованиях выступят юные пилоты в классе Д3-Мини.

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В Березовском (Свердловская область) состоится II этап Чемпионата и Первенства Свердловской области по автокроссу. Об этом рассказали в социальных сетях. «Соревнования по автокроссу пройдут 24 июня в 13:00. В заезде одновременно стартуют до десяти автомобилей. Это захватывающие дух вылеты с трассы, бескомпромиссная борьба сильнейших пилотов Урала, обгоны и крутые виражи», — сообщили на странице «Урал Авто Шоу» соцсети «Вконтакте». На автокроссе примут участие 50 водителей из разных городов Уральского федерального округа. Они поборются в семи категориях. Также на соревнованиях выступят юные пилоты в классе Д3-Мини.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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