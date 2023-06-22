В Свердловском городе пройдут соревнования по автокроссу

Водители будут соревноваться в семи классах
В Березовском (Свердловская область) состоится II этап Чемпионата и Первенства Свердловской области по автокроссу. Об этом рассказали в социальных сетях.
«Соревнования по автокроссу пройдут 24 июня в 13:00. В заезде одновременно стартуют до десяти автомобилей. Это захватывающие дух вылеты с трассы, бескомпромиссная борьба сильнейших пилотов Урала, обгоны и крутые виражи», — сообщили на странице «Урал Авто Шоу» соцсети «Вконтакте».
На автокроссе примут участие 50 водителей из разных городов Уральского федерального округа. Они поборются в семи категориях. Также на соревнованиях выступят юные пилоты в классе Д3-Мини.
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