В Свердловском городе пройдут соревнования по автокроссу

В Березовском состоится второй этап чемпионата Свердловской области по автокроссу

23 июня 2023 в 04:20 Размер текста - 17 +

Водители будут соревноваться в семи классах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Березовском (Свердловская область) состоится II этап Чемпионата и Первенства Свердловской области по автокроссу. Об этом рассказали в социальных сетях. «Соревнования по автокроссу пройдут 24 июня в 13:00. В заезде одновременно стартуют до десяти автомобилей. Это захватывающие дух вылеты с трассы, бескомпромиссная борьба сильнейших пилотов Урала, обгоны и крутые виражи», — сообщили на странице «Урал Авто Шоу» соцсети «Вконтакте». На автокроссе примут участие 50 водителей из разных городов Уральского федерального округа. Они поборются в семи категориях. Также на соревнованиях выступят юные пилоты в классе Д3-Мини.

В Березовском (Свердловская область) состоится II этап Чемпионата и Первенства Свердловской области по автокроссу. Об этом рассказали в социальных сетях. «Соревнования по автокроссу пройдут 24 июня в 13:00. В заезде одновременно стартуют до десяти автомобилей. Это захватывающие дух вылеты с трассы, бескомпромиссная борьба сильнейших пилотов Урала, обгоны и крутые виражи», — сообщили на странице «Урал Авто Шоу» соцсети «Вконтакте». На автокроссе примут участие 50 водителей из разных городов Уральского федерального округа. Они поборются в семи категориях. Также на соревнованиях выступят юные пилоты в классе Д3-Мини.