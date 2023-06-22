Мари Краймбрери выступит с концертом свердловском городе

Выступление певицы приурочено ко Дню металлурга
Популярная российская певица Мари Краймбрери проведет концерт в Карпинске (Свердловская область). Об этом сказано на официальном сайте певицы.
«Дата концерта 15 июля. Карпинск, День металлурга», — говорится на сайте.
Корреспондент URA.RU направил запрос о мероприятии в администрацию Карпинска. На момент публикации ответ не был получен.
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