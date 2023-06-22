22 июня 2023

Мари Краймбрери выступит с концертом свердловском городе

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BIG LOVE SHOW в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург , мари краймбрери
Выступление певицы приурочено ко Дню металлурга Фото:

Популярная российская певица Мари Краймбрери проведет концерт в Карпинске (Свердловская область). Об этом сказано на официальном сайте певицы.

«Дата концерта 15 июля. Карпинск, День металлурга», — говорится на сайте.

Корреспондент URA.RU направил запрос о мероприятии в администрацию Карпинска. На момент публикации ответ не был получен.

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Популярная российская певица Мари Краймбрери проведет концерт в Карпинске (Свердловская область). Об этом сказано на официальном сайте певицы. «Дата концерта 15 июля. Карпинск, День металлурга», — говорится на сайте. Корреспондент URA.RU направил запрос о мероприятии в администрацию Карпинска. На момент публикации ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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