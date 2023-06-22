22 июня 2023

События пермского Дягилевского фестиваля покажут онлайн

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Дягилевский фестиваль. Пермь, театр, партер, занавес, театральный концертный зал, пермский театр оперы и балета
Кто не попал в зал, сможет посмотреть все онлайн Фото:

Часть мероприятий Дягилевского фестиваля, который проходит в Перми, будет доступна для просмотра онлайн. Те, кто не успел купить билеты, смогут увидеть спектакли, концерты и перформансы на нескольких площадках, говорят организаторы.

«Дягилевский фестиваль покажет в прямом эфире часть событий основной программы. Трансляции пройдут на нескольких онлайн-платформах, в социальных сетях фестиваля и в Фестивальном клубе», — сообщается на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

23 июня состоится первая трансляция. В 21:30 мск все пользователи ВК и YouTube смогут стать свидетелями кросс-жанрового перформанса Därdemänd. О дальнейших показах фестиваль будет сообщать в соцсетях.

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Часть мероприятий Дягилевского фестиваля, который проходит в Перми, будет доступна для просмотра онлайн. Те, кто не успел купить билеты, смогут увидеть спектакли, концерты и перформансы на нескольких площадках, говорят организаторы. «Дягилевский фестиваль покажет в прямом эфире часть событий основной программы. Трансляции пройдут на нескольких онлайн-платформах, в социальных сетях фестиваля и в Фестивальном клубе», — сообщается на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте». 23 июня состоится первая трансляция. В 21:30 мск все пользователи ВК и YouTube смогут стать свидетелями кросс-жанрового перформанса Därdemänd. О дальнейших показах фестиваль будет сообщать в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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