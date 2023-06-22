22 июня 2023

Александр Моор раскрыл подробности важного строительства в аэропорту Тюмени. Фото

В тюменском аэропорту Рощино заложили «капсулу времени» в основание будущего терминала
© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, аэропорт рощино, телетрап, аэропорт тюмень
Новый терминал в тюменском аэропорту Рощино построят к 2027 году Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор озвучил прогнозы по пропускной способности в тюменском международном аэропорту Рощино после введения нового терминала. Сегодня там была заложена «капсула времени». Деталями глава региона поделился в своем telegram-канале.

«Вместе с коллегами сегодня принял участие в закладке символической „капсулы времени“ в основание будущего терминала. Через четыре года площадь нашего аэропорта увеличится практически вдвое. Пропускная способность — втрое», — заявил Моор.

Также тюменский губернатор сообщил, что количество телескопических трапов вырастет с пяти до семи. В новом аэровокзальном комплексе будет больше стоек регистрации. «Тюмень часто называют воротами Сибири, а Рощино, зачастую — первое, что видят гости нашего города. Сделаем так, чтобы проход через эти ворота стал максимально комфортным», — добавил Моор.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор озвучил прогнозы по пропускной способности в тюменском международном аэропорту Рощино после введения нового терминала. Сегодня там была заложена «капсула времени». Деталями глава региона поделился в своем telegram-канале. «Вместе с коллегами сегодня принял участие в закладке символической „капсулы времени“ в основание будущего терминала. Через четыре года площадь нашего аэропорта увеличится практически вдвое. Пропускная способность — втрое», — заявил Моор. Также тюменский губернатор сообщил, что количество телескопических трапов вырастет с пяти до семи. В новом аэровокзальном комплексе будет больше стоек регистрации. «Тюмень часто называют воротами Сибири, а Рощино, зачастую — первое, что видят гости нашего города. Сделаем так, чтобы проход через эти ворота стал максимально комфортным», — добавил Моор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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