Губернатор Тюменской области Александр Моор озвучил прогнозы по пропускной способности в тюменском международном аэропорту Рощино после введения нового терминала. Сегодня там была заложена «капсула времени». Деталями глава региона поделился в своем telegram-канале.
«Вместе с коллегами сегодня принял участие в закладке символической „капсулы времени“ в основание будущего терминала. Через четыре года площадь нашего аэропорта увеличится практически вдвое. Пропускная способность — втрое», — заявил Моор.
Также тюменский губернатор сообщил, что количество телескопических трапов вырастет с пяти до семи. В новом аэровокзальном комплексе будет больше стоек регистрации. «Тюмень часто называют воротами Сибири, а Рощино, зачастую — первое, что видят гости нашего города. Сделаем так, чтобы проход через эти ворота стал максимально комфортным», — добавил Моор.
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