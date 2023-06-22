Аналитики рассказали, в каких городах ЯНАО самая высокая зарплата

Hh.ru: самая высокая зарплата в Новом Уренгое, Губкинском и Салехарде

23 июня 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

Самая большая средняя зарплата в Новом Уренгое — 117 447 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Больше всего денег можно заработать в Новом Уренгое, Губкинском и Салехарде. Ямальские города оказались в первой тройке зарплатного рейтинга УрФО, рассказали URA.RU эксперты hh.ru. «Лидером рейтинга стал Новый Уренгой — по данным за первое полугодие 2023 года, средняя предлагаемая зарплата здесь составила 117 447 руб. (это на 11 331 руб. больше, чем за первое полугодие 2022 года). Второе и третье место рейтинга также заняли города ЯНАО — Губкинский (99 724 руб., рост — на 9 643 руб.) и Салехард (91 794 руб., рост — на 4 760 руб.)», — говорится в сообщении. В компании уточнили, что за первые шесть месяцев текущего года в Новом Уренгое было открыто почти 8 тысяч вакансий — это 1,6% от всех предложений о работе в Уральском федеральном округе. Также в число городов с высокими зарплатами попал Ноябрьск, он занял пятое место в рейтинге городов УрФО. Там зарплата составляет 89 758 рублей, что на 12 808 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ранее эксперты рассказывали, у кого самая высокая зарплата в регионе. Больше всего денег получают специалисты сферы менеджмента.

Больше всего денег можно заработать в Новом Уренгое, Губкинском и Салехарде. Ямальские города оказались в первой тройке зарплатного рейтинга УрФО, рассказали URA.RU эксперты hh.ru. «Лидером рейтинга стал Новый Уренгой — по данным за первое полугодие 2023 года, средняя предлагаемая зарплата здесь составила 117 447 руб. (это на 11 331 руб. больше, чем за первое полугодие 2022 года). Второе и третье место рейтинга также заняли города ЯНАО — Губкинский (99 724 руб., рост — на 9 643 руб.) и Салехард (91 794 руб., рост — на 4 760 руб.)», — говорится в сообщении. В компании уточнили, что за первые шесть месяцев текущего года в Новом Уренгое было открыто почти 8 тысяч вакансий — это 1,6% от всех предложений о работе в Уральском федеральном округе. Также в число городов с высокими зарплатами попал Ноябрьск, он занял пятое место в рейтинге городов УрФО. Там зарплата составляет 89 758 рублей, что на 12 808 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ранее эксперты рассказывали, у кого самая высокая зарплата в регионе. Больше всего денег получают специалисты сферы менеджмента.