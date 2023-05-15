15 мая 2023
14 мая 2023

Эксперты рассказали, у кого в ЯНАО самая высокая зарплата

Самую высокую зарплату в ЯНАО предлагают специалистами сферы менеджмента
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, банкнота, деньги, наличные, зп
Самую высокую заработную плату в ЯНАО работодатели предлагают высшему и среднему менеджменту Фото:

Больше всего денег в ЯНАО готовы платить специалистам сферы менеджмента. Как сообщили URA.RU в службе исследований hh.ru, зарплата представителей этой профессии в округе достигает более 160 тысяч рублей.

«Самую высокую заработную плату в ЯНАО работодатели предлагают высшему и среднему менеджменту — в среднем это 168 521 рублей. На втором месте по уровню предлагаемых в вакансиях зарплат оказались специалисты сельского хозяйства (128 309 рублей), на третьем — строители (113 322 рублей). Также в пятерку лидеров вошли специалисты по добыче сырья (111 548 рублей) и работники транспорта и логистики (110 431 рублей)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что в округе в апреле выросла средняя зарплата. По сравнению с мартом она увеличилась на 4 405 рублей. Теперь она составляет 84 888 рублей.

Ранее сообщалось, в регионе обострилась конкуренция за работников. На одну актуальную вакансию приходится всего 3,2 активных резюме.

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Больше всего денег в ЯНАО готовы платить специалистам сферы менеджмента. Как сообщили URA.RU в службе исследований hh.ru, зарплата представителей этой профессии в округе достигает более 160 тысяч рублей. «Самую высокую заработную плату в ЯНАО работодатели предлагают высшему и среднему менеджменту — в среднем это 168 521 рублей. На втором месте по уровню предлагаемых в вакансиях зарплат оказались специалисты сельского хозяйства (128 309 рублей), на третьем — строители (113 322 рублей). Также в пятерку лидеров вошли специалисты по добыче сырья (111 548 рублей) и работники транспорта и логистики (110 431 рублей)», — говорится в сообщении. В пресс-службе также уточнили, что в округе в апреле выросла средняя зарплата. По сравнению с мартом она увеличилась на 4 405 рублей. Теперь она составляет 84 888 рублей. Ранее сообщалось, в регионе обострилась конкуренция за работников. На одну актуальную вакансию приходится всего 3,2 активных резюме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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