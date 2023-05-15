Эксперты рассказали, у кого в ЯНАО самая высокая зарплата

Самую высокую зарплату в ЯНАО предлагают специалистами сферы менеджмента

16 мая 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

Самую высокую заработную плату в ЯНАО работодатели предлагают высшему и среднему менеджменту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Больше всего денег в ЯНАО готовы платить специалистам сферы менеджмента. Как сообщили URA.RU в службе исследований hh.ru, зарплата представителей этой профессии в округе достигает более 160 тысяч рублей. «Самую высокую заработную плату в ЯНАО работодатели предлагают высшему и среднему менеджменту — в среднем это 168 521 рублей. На втором месте по уровню предлагаемых в вакансиях зарплат оказались специалисты сельского хозяйства (128 309 рублей), на третьем — строители (113 322 рублей). Также в пятерку лидеров вошли специалисты по добыче сырья (111 548 рублей) и работники транспорта и логистики (110 431 рублей)», — говорится в сообщении. В пресс-службе также уточнили, что в округе в апреле выросла средняя зарплата. По сравнению с мартом она увеличилась на 4 405 рублей. Теперь она составляет 84 888 рублей. Ранее сообщалось, в регионе обострилась конкуренция за работников. На одну актуальную вакансию приходится всего 3,2 активных резюме.

Больше всего денег в ЯНАО готовы платить специалистам сферы менеджмента. Как сообщили URA.RU в службе исследований hh.ru, зарплата представителей этой профессии в округе достигает более 160 тысяч рублей. «Самую высокую заработную плату в ЯНАО работодатели предлагают высшему и среднему менеджменту — в среднем это 168 521 рублей. На втором месте по уровню предлагаемых в вакансиях зарплат оказались специалисты сельского хозяйства (128 309 рублей), на третьем — строители (113 322 рублей). Также в пятерку лидеров вошли специалисты по добыче сырья (111 548 рублей) и работники транспорта и логистики (110 431 рублей)», — говорится в сообщении. В пресс-службе также уточнили, что в округе в апреле выросла средняя зарплата. По сравнению с мартом она увеличилась на 4 405 рублей. Теперь она составляет 84 888 рублей. Ранее сообщалось, в регионе обострилась конкуренция за работников. На одну актуальную вакансию приходится всего 3,2 активных резюме.