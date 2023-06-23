В МИД РФ прокомментировали обучение ВСУ управлению истребителями F-16

Рябков: обучение летчиков ВСУ управлению истребителей F-16 не даст результата
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Обучение Западом летчиков ВСУ не принесет результата, заявил Сергей Рябков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Программы западных стран по обучению украинских летчиков управлению истребителей F-16 не смогут дать желаемого результата. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Западные программы обучения украинских летчиков управлению истребителей F-16 не дадут результата», — передает слова Рябкова ТАСС. Соответствующим заявлением замглавы МИД РФ отреагировал на запрос Дании к США о предоставлении обучения украинским пилотам.

Ранее стало известно, что Запад намерен предоставить Киеву истребители F-16. Представители стран НАТО в связи с этим начали обучение украинских летчиков пилотированию американских истребителей F-16, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

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Программы западных стран по обучению украинских летчиков управлению истребителей F-16 не смогут дать желаемого результата. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Западные программы обучения украинских летчиков управлению истребителей F-16 не дадут результата», — передает слова Рябкова ТАСС. Соответствующим заявлением замглавы МИД РФ отреагировал на запрос Дании к США о предоставлении обучения украинским пилотам. Ранее стало известно, что Запад намерен предоставить Киеву истребители F-16. Представители стран НАТО в связи с этим начали обучение украинских летчиков пилотированию американских истребителей F-16, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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