В МИД РФ прокомментировали обучение ВСУ управлению истребителями F-16

Рябков: обучение летчиков ВСУ управлению истребителей F-16 не даст результата

23 июня 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

Обучение Западом летчиков ВСУ не принесет результата, заявил Сергей Рябков Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Программы западных стран по обучению украинских летчиков управлению истребителей F-16 не смогут дать желаемого результата. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Западные программы обучения украинских летчиков управлению истребителей F-16 не дадут результата», — передает слова Рябкова ТАСС. Соответствующим заявлением замглавы МИД РФ отреагировал на запрос Дании к США о предоставлении обучения украинским пилотам. Ранее стало известно, что Запад намерен предоставить Киеву истребители F-16. Представители стран НАТО в связи с этим начали обучение украинских летчиков пилотированию американских истребителей F-16, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Программы западных стран по обучению украинских летчиков управлению истребителей F-16 не смогут дать желаемого результата. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Западные программы обучения украинских летчиков управлению истребителей F-16 не дадут результата», — передает слова Рябкова ТАСС. Соответствующим заявлением замглавы МИД РФ отреагировал на запрос Дании к США о предоставлении обучения украинским пилотам. Ранее стало известно, что Запад намерен предоставить Киеву истребители F-16. Представители стран НАТО в связи с этим начали обучение украинских летчиков пилотированию американских истребителей F-16, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.