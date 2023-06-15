Украинских летчиков начали обучать пилотированию F-16

Страны НАТО начали обучение украинских летчиков пилотированию американскими истребителей F-16. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
«Обучение украинских летчиков на истребителях F-16 уже началось. <…> Это позволяет нам предоставить [истребители F-16 Украине]», — заявил Йенс Столтенберг. Трансляцию с его заявлением приводит Ruptly. Генсек НАТО обозначил, что пока нет предположительных сроков, когда Киеву будут переданы истребители.
Ранее и. о. министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен говорил, что обучение пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) запланировано на август. Ряд стран Запада заявлял, что начнут обучать украинских пилотов, чтобы затем передать F-16 Киеву. Среди них была Великобритания.
Страны НАТО начали обучение украинских летчиков пилотированию американскими истребителей F-16. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. «Обучение украинских летчиков на истребителях F-16 уже началось. <…> Это позволяет нам предоставить [истребители F-16 Украине]», — заявил Йенс Столтенберг. Трансляцию с его заявлением приводит Ruptly. Генсек НАТО обозначил, что пока нет предположительных сроков, когда Киеву будут переданы истребители. Ранее и. о. министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен говорил, что обучение пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) запланировано на август. Ряд стран Запада заявлял, что начнут обучать украинских пилотов, чтобы затем передать F-16 Киеву. Среди них была Великобритания.