Силовики накажут свердловчанина, провозившего в РФ музыку из страны НАТО

Свердловскому меломану грозит штраф за то, что он пытался провезти из Германии в Россию пластинку рок-группы Nazareth и не задекларировал груз должным образом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
«Незадекларированный товар таможенники выявили во время досмотра посылки из Германии. Уральский меломан заказал в коллекцию полсотни виниловых пластинок известных рокерских бэндов», — говорится в сообщении ведомства. Проблема возникла с пластинкой группы Nazareth. Она была не задекларирована.
В отношении меломана возбудили административное дело, по которому ему грозит крупный штраф за пластинку. Силовики подчеркнули, что если бы мужчина задекларировал груз и оплатил бы за него таможенную пошлину, то провоз музыки из Германии вышел бы дешевле, чем штраф.
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