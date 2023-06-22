Силовики накажут свердловчанина, провозившего в РФ музыку из страны НАТО

Силовики оштрафуют свердловчанина, заказавшего в Германии рок-пластинки

23 июня 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Не задекларируемую пластинку заметили силовики из Уральского таможенного управления Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Свердловскому меломану грозит штраф за то, что он пытался провезти из Германии в Россию пластинку рок-группы Nazareth и не задекларировал груз должным образом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Незадекларированный товар таможенники выявили во время досмотра посылки из Германии. Уральский меломан заказал в коллекцию полсотни виниловых пластинок известных рокерских бэндов», — говорится в сообщении ведомства. Проблема возникла с пластинкой группы Nazareth. Она была не задекларирована. В отношении меломана возбудили административное дело, по которому ему грозит крупный штраф за пластинку. Силовики подчеркнули, что если бы мужчина задекларировал груз и оплатил бы за него таможенную пошлину, то провоз музыки из Германии вышел бы дешевле, чем штраф.

Свердловскому меломану грозит штраф за то, что он пытался провезти из Германии в Россию пластинку рок-группы Nazareth и не задекларировал груз должным образом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Незадекларированный товар таможенники выявили во время досмотра посылки из Германии. Уральский меломан заказал в коллекцию полсотни виниловых пластинок известных рокерских бэндов», — говорится в сообщении ведомства. Проблема возникла с пластинкой группы Nazareth. Она была не задекларирована. В отношении меломана возбудили административное дело, по которому ему грозит крупный штраф за пластинку. Силовики подчеркнули, что если бы мужчина задекларировал груз и оплатил бы за него таможенную пошлину, то провоз музыки из Германии вышел бы дешевле, чем штраф.