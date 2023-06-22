22 июня 2023

Силовики накажут свердловчанина, провозившего в РФ музыку из страны НАТО

Силовики оштрафуют свердловчанина, заказавшего в Германии рок-пластинки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обмен виниловыми пластинками. Тюмень, проигрыватель, грампластинка, пластинка
Не задекларируемую пластинку заметили силовики из Уральского таможенного управления Фото:

Свердловскому меломану грозит штраф за то, что он пытался провезти из Германии в Россию пластинку рок-группы Nazareth и не задекларировал груз должным образом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Незадекларированный товар таможенники выявили во время досмотра посылки из Германии. Уральский меломан заказал в коллекцию полсотни виниловых пластинок известных рокерских бэндов», — говорится в сообщении ведомства. Проблема возникла с пластинкой группы Nazareth. Она была не задекларирована.

В отношении меломана возбудили административное дело, по которому ему грозит крупный штраф за пластинку. Силовики подчеркнули, что если бы мужчина задекларировал груз и оплатил бы за него таможенную пошлину, то провоз музыки из Германии вышел бы дешевле, чем штраф.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловскому меломану грозит штраф за то, что он пытался провезти из Германии в Россию пластинку рок-группы Nazareth и не задекларировал груз должным образом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Незадекларированный товар таможенники выявили во время досмотра посылки из Германии. Уральский меломан заказал в коллекцию полсотни виниловых пластинок известных рокерских бэндов», — говорится в сообщении ведомства. Проблема возникла с пластинкой группы Nazareth. Она была не задекларирована. В отношении меломана возбудили административное дело, по которому ему грозит крупный штраф за пластинку. Силовики подчеркнули, что если бы мужчина задекларировал груз и оплатил бы за него таможенную пошлину, то провоз музыки из Германии вышел бы дешевле, чем штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...