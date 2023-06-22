22 июня 2023

Пермские врачи спасли 90-летнюю уроженку Мариуполя, заменив ей кардиостимулятор

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев в Кардиоцентре Яна Габинского. Екатеринбург, узи, кабинет узи, больница
Операция по установке кардиостимулятора прошла успешно Фото:

В Перми врачи спасли 90-летнюю уроженку Мариуполя Тамару Николаенко, у которой садился кардиостимулятор. Он был установлен более десяти лет назад и почти исчерпал свой ресурс. Пенсионерке помогли переехать в краевую столицу родственники, они же привели ее в кардиологический диспансер.

«После прибытия в Прикамье женщина оформила новый паспорт и российское гражданство, стала получать пенсию. Но радость от воссоединения семьи омрачало здоровье — начало болеть сердце. При обследовании в кардиоцентре было установлено, что искусственному водителю ритма сердца осталось работать в лучшем случае месяц. Ресурс был исчерпан и требовал срочной замены. Если бы стимулятор перестал работать, у пациентки пульс упал бы до критических значений. Это влечет обмороки и потери сознания», — сообщается на сайте правительства Пермского края.

Пермские врачи установили женщине двухкамерный кардиостимулятор новейшей модели. Сейчас состояние здоровья пенсионерки нормализовалось. Она хорошо себя чувствует, самостоятельно ходит в поликлинику и поднимается по лестнице.

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В Перми врачи спасли 90-летнюю уроженку Мариуполя Тамару Николаенко, у которой садился кардиостимулятор. Он был установлен более десяти лет назад и почти исчерпал свой ресурс. Пенсионерке помогли переехать в краевую столицу родственники, они же привели ее в кардиологический диспансер. «После прибытия в Прикамье женщина оформила новый паспорт и российское гражданство, стала получать пенсию. Но радость от воссоединения семьи омрачало здоровье — начало болеть сердце. При обследовании в кардиоцентре было установлено, что искусственному водителю ритма сердца осталось работать в лучшем случае месяц. Ресурс был исчерпан и требовал срочной замены. Если бы стимулятор перестал работать, у пациентки пульс упал бы до критических значений. Это влечет обмороки и потери сознания», — сообщается на сайте правительства Пермского края. Пермские врачи установили женщине двухкамерный кардиостимулятор новейшей модели. Сейчас состояние здоровья пенсионерки нормализовалось. Она хорошо себя чувствует, самостоятельно ходит в поликлинику и поднимается по лестнице.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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