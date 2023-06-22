22 июня 2023
21 июня 2023

В Югре участникам СВО бесплатно дадут землю

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных из Тракторозаводского военкомата. Челябинск , амуниция, военкомат, рюкзак, вещмешок, коврик, спецоперация, мобилизация, сво, отправка
Претендовать на бесплатный участок смогу военнослужащие, получившие госнаграды в ходе спецоперации Фото:

Участники спецоперации из ХМАО смогут бесплатно получить земельные участки. Об этом сообщает официальная группа правительства Югры в социальной сети «ВКонтакте».

«В Югре предложили бесплатно выдавать землю участникам специальной военной операции и их семьям. Инициативу одобрили сегодня на заседании правительства Югры», — говорится в сообщении.

Предполагается, что земельный участок смогут получить военные, которые получат государственные награды в ходе СВО. Также претендовать на землю смогут члены семей военнослужащих, погибших или получивших увечья.

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Участники спецоперации из ХМАО смогут бесплатно получить земельные участки. Об этом сообщает официальная группа правительства Югры в социальной сети «ВКонтакте». «В Югре предложили бесплатно выдавать землю участникам специальной военной операции и их семьям. Инициативу одобрили сегодня на заседании правительства Югры», — говорится в сообщении. Предполагается, что земельный участок смогут получить военные, которые получат государственные награды в ходе СВО. Также претендовать на землю смогут члены семей военнослужащих, погибших или получивших увечья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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