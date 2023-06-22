В Югре участникам СВО бесплатно дадут землю

Претендовать на бесплатный участок смогу военнослужащие, получившие госнаграды в ходе спецоперации
Участники спецоперации из ХМАО смогут бесплатно получить земельные участки. Об этом сообщает официальная группа правительства Югры в социальной сети «ВКонтакте».
«В Югре предложили бесплатно выдавать землю участникам специальной военной операции и их семьям. Инициативу одобрили сегодня на заседании правительства Югры», — говорится в сообщении.
Предполагается, что земельный участок смогут получить военные, которые получат государственные награды в ходе СВО. Также претендовать на землю смогут члены семей военнослужащих, погибших или получивших увечья.
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