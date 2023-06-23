Обама подтвердил легитимность присоединения Крыма к РФ

Обама: в Крыму в 2014 году русскоязычное население поддерживало присоединение к России
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Открытая лицензия 10.06.2015. Барак Обама., обама барак
Русскоязычное население в Крыму в 2014 году желало присоединиться к России, заявил Барак Обама Фото:
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Крым вернулся в состав России

Многие русскоговорящие в Крыму поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году, а некоторые страны в Европе это понимали. С таким заявлением выступил экс-президент США Барак Обама.

«В момент присоединения Крыма к России на полуострове было много русскоговорящих и было понимание идей, которые представляла Россия. Даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России», — передает слова Обамы телеканал CNN. Он также отметил, что Украина в тот период не была такой, как сегодня, и политика внутри Украины была более сложной.

Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Тогда за присоединение к Российской Федерации проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 86% россиян поддерживают возвращение Крыма в состав России в 2014 году.

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Многие русскоговорящие в Крыму поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году, а некоторые страны в Европе это понимали. С таким заявлением выступил экс-президент США Барак Обама. «В момент присоединения Крыма к России на полуострове было много русскоговорящих и было понимание идей, которые представляла Россия. Даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России», — передает слова Обамы телеканал CNN. Он также отметил, что Украина в тот период не была такой, как сегодня, и политика внутри Украины была более сложной. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Тогда за присоединение к Российской Федерации проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 86% россиян поддерживают возвращение Крыма в состав России в 2014 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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