Обама подтвердил легитимность присоединения Крыма к РФ

Обама: в Крыму в 2014 году русскоязычное население поддерживало присоединение к России

23 июня 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Русскоязычное население в Крыму в 2014 году желало присоединиться к России, заявил Барак Обама Фото: Marc Nozell/Flickr новость из сюжета Крым вернулся в состав России Многие русскоговорящие в Крыму поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году, а некоторые страны в Европе это понимали. С таким заявлением выступил экс-президент США Барак Обама. «В момент присоединения Крыма к России на полуострове было много русскоговорящих и было понимание идей, которые представляла Россия. Даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России», — передает слова Обамы телеканал CNN. Он также отметил, что Украина в тот период не была такой, как сегодня, и политика внутри Украины была более сложной. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Тогда за присоединение к Российской Федерации проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 86% россиян поддерживают возвращение Крыма в состав России в 2014 году.

Многие русскоговорящие в Крыму поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году, а некоторые страны в Европе это понимали. С таким заявлением выступил экс-президент США Барак Обама. «В момент присоединения Крыма к России на полуострове было много русскоговорящих и было понимание идей, которые представляла Россия. Даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России», — передает слова Обамы телеканал CNN. Он также отметил, что Украина в тот период не была такой, как сегодня, и политика внутри Украины была более сложной. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Тогда за присоединение к Российской Федерации проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 86% россиян поддерживают возвращение Крыма в состав России в 2014 году.