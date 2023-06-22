В ЯНАО предприниматель задолжал работникам десятки миллионов

В Новом Уренгое предприниматель несколько месяцев не выплачивал заработную плату работникам. Сумма задолженности для 64 человек составила 18 миллионов рублей, сообщает пресс-служба окружного следственного комитета СК РФ.
«В Новом Уренгое директор общества с ограниченной ответственностью в период с марта по июнь, умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности не выделил необходимое количество денежных средств для погашения задолженности по заработной плате 64-м работникам организации, имея для этого реальную финансовую возможность. Сумма задолженности составила более 18 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.
Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Дело находится на контроле у руководителя управления Андрея Егорова.
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