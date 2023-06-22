22 июня 2023

Мэрию Екатеринбурга к 300-летию украсят как Кремль. Видео

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Годовое общее собрание СОСПП. Екатеринбург, администрация города, горсовет, город екатеринбург, мэрия, ночь
Шоу можно будет увидеть 17—19 августа Фото:

Авторы световых шоу для Кремля и «Газпрома» устроят перформанс на здании мэрии Екатеринбурга к 300-летию. Мэпинг (3D-проекцию) компании Illuminarium3000 заказали на 17—19 августа. Видео, как это будет выглядеть, глава города Алексей Орлов разместил в своем telegram-канале.

«Мы решили подарить со студией инновационного дизайна, созданной екатеринбуржцами Юрием Пелиным и Евгенией Годуновой, подобное волшебство и жителям родного города к его 300-летию», — написал Орлов. Говорят, на Пелина чиновники вышли случайно — оказалось, он учился в элитной «девятой» гимназии, и «решил что-то хорошее сделать для родного города».

Работа команды будет оплачена из бюджета, который Екатеринбургу выделили на обустройство туристической инфраструктуры. В портфолио Illuminarium3000 не только Кремль и «Газпром», но и Johnson&Johnson, «Формула-1», «Роснефть», «Мегафон», «Ростелеком», Большой театр, «Эрмитаж» и Дворец парламента в Бухаресте.

В ближайшее время на фасаде администрации также полноценно заработает подсветка, которая будет круглогодичной. По легенде, эту идею Орлов или кто-то из его замов придумали, стоя на верхнем этаже «Высоцкого», откуда ночью виден «Пассаж», но не дом городской власти.

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Авторы световых шоу для Кремля и «Газпрома» устроят перформанс на здании мэрии Екатеринбурга к 300-летию. Мэпинг (3D-проекцию) компании Illuminarium3000 заказали на 17—19 августа. Видео, как это будет выглядеть, глава города Алексей Орлов разместил в своем telegram-канале. «Мы решили подарить со студией инновационного дизайна, созданной екатеринбуржцами Юрием Пелиным и Евгенией Годуновой, подобное волшебство и жителям родного города к его 300-летию», — написал Орлов. Говорят, на Пелина чиновники вышли случайно — оказалось, он учился в элитной «девятой» гимназии, и «решил что-то хорошее сделать для родного города». Работа команды будет оплачена из бюджета, который Екатеринбургу выделили на обустройство туристической инфраструктуры. В портфолио Illuminarium3000 не только Кремль и «Газпром», но и Johnson&Johnson, «Формула-1», «Роснефть», «Мегафон», «Ростелеком», Большой театр, «Эрмитаж» и Дворец парламента в Бухаресте. В ближайшее время на фасаде администрации также полноценно заработает подсветка, которая будет круглогодичной. По легенде, эту идею Орлов или кто-то из его замов придумали, стоя на верхнем этаже «Высоцкого», откуда ночью виден «Пассаж», но не дом городской власти.
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