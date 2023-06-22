Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман* выплатил штраф в сотни тысяч рублей

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* (внесен в реестр иностранных агентов) выплатил штраф по делу о дискредитации ВС РФ. Сумма выплаты составила 260 тысяч рублей. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился адвокат экс-мэра Владислав Идамжапов.
«Приговор Ройзману вынес Октябрьский районный суд Екатеринбурга по ч.1 ст. 280 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Сумма штрафа составила 260 тысяч рублей. Он оплатил штраф 9 июня. Квитанция об оплате приобщена к делу», — отметил Идамжапов.
Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге прошел суд над экс-главой города Евгением Ройзманом. Приговор ему вынесли 19 мая. Экс-мэра признали виновным в публичной дискредитации армии России и оштрафовали на 260 тысяч рублей. Вся информация о суде над делом Евгения Ройзмана — в материале URA.RU.
*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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