Пермских самозанятых зовут бесплатно принять участие на Red Fest, где они смогут заработать

Самозанятых пермяков приглашают бесплатно принять участие в фестивале Red Fest. Они смогут показать свои товары и продать их на мероприятии. Регистрационный взнос за них оплатит Пермский фонд развития предпринимательства. Об этом сообщается на сайте «Мой бизнес».
«У самозанятых есть супер-возможность представить свою продукцию на дизайн-маркете Red Fest, заработать и найти новых клиентов. Мы оплатим регистрационный взнос», — сказано в объявлении.
Уточняется, что самозанятому оплатят аренду выставочного стенда и оборудования. Но принять участие в фестивале смогут не все желающие, а только 12 предпринимателей, которые пройдут отбор. Заявки на участие принимаются до 26 июня. Red Fest — фестиваль, где будет дизайн-маркет, концерты, фуд-корт, лекции и мастер-классы. Мероприятие состоится 1 и 2 июля.
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