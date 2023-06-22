22 июня 2023

Пермских самозанятых зовут бесплатно принять участие на Red Fest, где они смогут заработать

Самозанятым оплатят участие в фестивале Red Fest в Перми и помогут заработать
© Служба новостей «URA.RU»
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Здесь маркет. Тюмень, сухофрукты, паста, здесь маркет
Предпринимателям помогут найти новых клиентов Фото:

Самозанятых пермяков приглашают бесплатно принять участие в фестивале Red Fest. Они смогут показать свои товары и продать их на мероприятии. Регистрационный взнос за них оплатит Пермский фонд развития предпринимательства. Об этом сообщается на сайте «Мой бизнес».

«У самозанятых есть супер-возможность представить свою продукцию на дизайн-маркете Red Fest, заработать и найти новых клиентов. Мы оплатим регистрационный взнос», — сказано в объявлении.

Уточняется, что самозанятому оплатят аренду выставочного стенда и оборудования. Но принять участие в фестивале смогут не все желающие, а только 12 предпринимателей, которые пройдут отбор. Заявки на участие принимаются до 26 июня. Red Fest — фестиваль, где будет дизайн-маркет, концерты, фуд-корт, лекции и мастер-классы. Мероприятие состоится 1 и 2 июля.

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Самозанятых пермяков приглашают бесплатно принять участие в фестивале Red Fest. Они смогут показать свои товары и продать их на мероприятии. Регистрационный взнос за них оплатит Пермский фонд развития предпринимательства. Об этом сообщается на сайте «Мой бизнес». «У самозанятых есть супер-возможность представить свою продукцию на дизайн-маркете Red Fest, заработать и найти новых клиентов. Мы оплатим регистрационный взнос», — сказано в объявлении. Уточняется, что самозанятому оплатят аренду выставочного стенда и оборудования. Но принять участие в фестивале смогут не все желающие, а только 12 предпринимателей, которые пройдут отбор. Заявки на участие принимаются до 26 июня. Red Fest — фестиваль, где будет дизайн-маркет, концерты, фуд-корт, лекции и мастер-классы. Мероприятие состоится 1 и 2 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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