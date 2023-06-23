В новый санкционный список попали российские губернаторы, военкоры и генерал Лапин

Евросоюз внес в санкции многих губернаторов и военкоров России Фото: Официальный сайт Европарламента

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз (ЕС) внес в санкционный список российских военкоров Евгения Поддубного и Александра Сладкова, губернаторов Адыгеи, Воронежской области, Краснодарского края, а также генерала Александра Лапина. Об этом стало известно из официального журнала ЕС. В документе 648 страниц.

В санкционный список вошли военкоры Евгений Поддубный, Александр Сладков, Андрей Медведев, Семен Пегов. Начальник Главного штаба Сухопутных войск — первый замглавнокомандующего Сухопутными войсками Александр Лапин также оказался под санкциями.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев, омбудсмен ДНР Дарья Морозова, глава Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, сыновья экс-губернатора Красноярского края Артем Усс и экс-генпрокурора Артем и Игорь Чайка, а также глава республики Адыгея Мурат Кумпилов попали в санкционный список.

Из организаций в черном списке оказались ЧВК «Вагнер-Центр», «Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом», Positive technologies, завод им. Свердлова, телеканал «Звезда». Ведущая «Звезды» Ольга Белова, первый заместитель гендиректора НТВ Александра Костерина, первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, корреспондент «Известий» Виктор Синеок внесены также в санкционный список.

Ранее 23 июня МИД Эстонии заявил, что свое действие начал 11-й пакет санкций. «11-й пакет санкций против РФ вступил в силу», — заявили в twitter-аккаунте ведомства. Запад не остановится и продолжит оказывать экономическое давление на Россию.