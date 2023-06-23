Вступил в силу 11-й пакет санкций против России

Западные страны не намерены останавливаться на очередном пакете санкций против России, заявили в МИД Эстонии Фото: Официальный сайт Европарламента

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Начал действовать 11-й пакет санкций против России. Об этом сообщили в МИД Эстонии.

«11-й пакет санкций против РФ вступил в силу», — сообщается в twitter-аккаунте МИД Эстонии. Там добавили, что западные страны не будут останавливаться и продолжат оказывать экономическое давление на Россию.