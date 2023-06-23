Вступил в силу 11-й пакет санкций против России

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Европейские политики. stock, заседание, голосование, европарламент, stock
Западные страны не намерены останавливаться на очередном пакете санкций против России, заявили в МИД Эстонии Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Начал действовать 11-й пакет санкций против России. Об этом сообщили в МИД Эстонии.

«11-й пакет санкций против РФ вступил в силу», — сообщается в twitter-аккаунте МИД Эстонии. Там добавили, что западные страны не будут останавливаться и продолжат оказывать экономическое давление на Россию.

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Начал действовать 11-й пакет санкций против России. Об этом сообщили в МИД Эстонии. «11-й пакет санкций против РФ вступил в силу», — сообщается в twitter-аккаунте МИД Эстонии. Там добавили, что западные страны не будут останавливаться и продолжат оказывать экономическое давление на Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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