Что вошло в новый пакет антироссийских санкций

Новый пакет санкций ЕС включает в себя меры по борьбе с обходом ограничений

23 июня 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Евросоюз намерен усилить борьбу с обходом антироссийских санкций Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Сегодня совет Европейского союза принял 11-й пакет экономических ограничительных мер против России. Цель этих мер — усиление существующих санкций Евросоюза и пресечение их обхода. Евросоюз (ЕС) укрепляет сотрудничество с третьими странами для борьбы с обходом санкций. В случае неэффективности мер будут применены индивидуальные санкции и возобновлен конструктивный диалог со странами, которые будут замечены в помощи обхода санкций. В случае системного обхода санкций, ЕС может принять крайние меры, включая ограничение продажи и поставок в третьи страны, сообщается на официальном сайте совета ЕС.

на официальном сайте совета ЕС. Для уменьшения риска обхода санкций было принято решение запретить транзит через Россию товаров и технологий, которые могут использоваться для улучшения военной техники или развития сектора безопасности, таких как товары и технологии, применяемые в авиационной или космической промышленности, реактивное топливо и топливные присадки, экспортируемые из ЕС в третьи страны.

Совет добавил 87 организаций в список тех, кто поддерживает военно-промышленный комплекс России. Для них будут ужесточены экспортные ограничения на товары и технологии двойного назначения. В список вошли предприятия, обходящие торговые ограничения, и российские компании, производящие электронные компоненты для военной промышленности. Решение также расширяет список предметов ограниченного использования, включая электронные компоненты, прекурсоры для энергетических материалов и химического оружия, оптические компоненты и металлы, используемые в оборонном секторе и морском оборудовании.

Совет продлил приостановку действия лицензий на вещание еще пяти российских СМИ. Как подсчитали в Евросоюзе, эти СМИ якобы используются для пропаганды, направленной на искажение фактов и дестабилизацию соседних стран, включая ЕС и его государства-члены. Пропаганда, заявляют в Совете, нацелена на политические партии, гражданское общество, просителей убежища, русские этнические меньшинства, гендерные меньшинства и демократические институты в ЕС. Однако эти меры не препятствуют сотрудникам этих СМИ осуществлять деятельность в ЕС, кроме вещания.

ЕС запретил перевозку грузов на прицепах и полуприцепах, зарегистрированных в России и грузовых автомобилях, зарегистрированных за пределами России. Также запретил доступ в европейские порты и шлюзы для судов, перевозящих российскую сырую нефть и нефтепродукты по цене, превышающей предельную цену, согласованную коалицией стран, и для судов, нарушающих международные стандарты и соглашения.

Временная отсрочка на запрет поставок сырой нефти из России по северному участку нефтепровода «Дружба» для Германии и Польши заканчивается. Однако поставки нефти из Казахстана или других третьих стран через Россию и импорт в ЕС по нефтепроводу «Дружба» продолжатся. В связи с началом спецоперации РФ на территории Украины, США и другие страны Запада ввели антироссийские санкции. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 11-й пакет антироссийских санкций будет включать меры против обхода действующих ограничений.

Сегодня совет Европейского союза принял 11-й пакет экономических ограничительных мер против России. Цель этих мер — усиление существующих санкций Евросоюза и пресечение их обхода. В связи с началом спецоперации РФ на территории Украины, США и другие страны Запада ввели антироссийские санкции. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 11-й пакет антироссийских санкций будет включать меры против обхода действующих ограничений.