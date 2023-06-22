Четыре пермских предприятия включили в новый пакет санкций ЕС

Пермские заводы включили в 11 санкционный пакет Евросоюза. Полный список компаний и физических лиц, в отношении которых будут действовать новые антироссийские санкции, опубликован на сайте совета ЕС, и в нем указаны четыре предприятия оборонно-промышленного комплекса из Перми.
«Постановление совета ЕС от 23 июня 2023 года. Вводятся дополнительные санкционные ограничения для предприятий АО „Машиностроитель“, АО „ОДК — Пермские Моторы“, НПО „Искра“, АО „Пермский пороховой завод“», — сообщается в документе.
Новый санкционный пакет нацелен на то, чтобы помешать России уклоняться от санкций. Страны Евросоюза смогут ограничить поставку в третьи страны определенных товаров и технологий. Кроме того, в черные списки были добавлены новые физлица и организации.
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