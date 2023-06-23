В уральской Авиалесоохране массово увольняются сотрудники

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Сотрудникам Авиалесоохраны не выплачивают заработную плату Фото:

В Уральской авиабазе охраны лесов массово увольняются сотрудники. Причиной увольнений стала задержка заработной платы. Сотрудникам задолжали сумму в размере 40,8 млн рублей.

«Работникам организации не заплатили за май месяц. Общий размер долга составил 40,8 млн рублей. Профсоюз обратился губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой разобраться в сложившейся ситуации», — пишет 66.RU, ссылаясь на слова председателя первичной профсоюзной организации Уральской авиабазы охраны лесов Дмитрия Ревуса. На сегодняшний день уже около 30 сотрудников уволились из организации.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Там сообщили о том, что базовая часть зарплаты всем специалистам выплачена в срок.

«Задержка выплаты надбавки за тушение связана с увеличением числа сотрудников, которые были задействованы в ликвидации пожаров, а также иными расходами, обусловленными сложной пожарной ситуацией в регионе в конце весны. В настоящее время ведется работа по оперативному выделению учреждению дополнительных средств для покрытия этих расходов. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области держит вопрос выплат сотрудникам на особом контроле», — отметили в профильном министерстве.

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В Уральской авиабазе охраны лесов массово увольняются сотрудники. Причиной увольнений стала задержка заработной платы. Сотрудникам задолжали сумму в размере 40,8 млн рублей. «Работникам организации не заплатили за май месяц. Общий размер долга составил 40,8 млн рублей. Профсоюз обратился губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой разобраться в сложившейся ситуации», — пишет 66.RU, ссылаясь на слова председателя первичной профсоюзной организации Уральской авиабазы охраны лесов Дмитрия Ревуса. На сегодняшний день уже около 30 сотрудников уволились из организации. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Там сообщили о том, что базовая часть зарплаты всем специалистам выплачена в срок. «Задержка выплаты надбавки за тушение связана с увеличением числа сотрудников, которые были задействованы в ликвидации пожаров, а также иными расходами, обусловленными сложной пожарной ситуацией в регионе в конце весны. В настоящее время ведется работа по оперативному выделению учреждению дополнительных средств для покрытия этих расходов. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области держит вопрос выплат сотрудникам на особом контроле», — отметили в профильном министерстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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