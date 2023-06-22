Всех посетителей «Колизей Атриума» вывели из торговых залов
В центре Перми эвакуировали торговый центр «Колизей Атриум». Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
«В торговом центре провели эвакуацию, всех посетителей вывели. Сейчас на месте работают необходимые службы», — пояснили в полиции.
Очевидцы с места событий разместили в сообществе «Плохие новости Пермь» фотографии. Помимо правоохранительных органов у торгового центра дежурит скорая помощь.
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Всех посетителей пустили в торговый центр. По словам продавцов, эвакуация продлилась примерно час, потом сотрудники экстренных служб разрешили сотрудникам и посетителям вернуться в торговый центр.
Экстренные службы дежурят возле торгового центра
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