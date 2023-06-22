22 июня 2023

В Перми эвакуировали торговый центр. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Комсомольский проспект. Пермь, колизей, закон о наружной рекламе
Всех посетителей «Колизей Атриума» вывели из торговых залов Фото:

В центре Перми эвакуировали торговый центр «Колизей Атриум». Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«В торговом центре провели эвакуацию, всех посетителей вывели. Сейчас на месте работают необходимые службы», — пояснили в полиции.

Очевидцы с места событий разместили в сообществе «Плохие новости Пермь» фотографии. Помимо правоохранительных органов у торгового центра дежурит скорая помощь.

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Всех посетителей пустили в торговый центр. По словам продавцов, эвакуация продлилась примерно час, потом сотрудники экстренных служб разрешили сотрудникам и посетителям вернуться в торговый центр.

Экстренные службы дежурят возле торгового центра
Экстренные службы дежурят возле торгового центра

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В центре Перми эвакуировали торговый центр «Колизей Атриум». Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «В торговом центре провели эвакуацию, всех посетителей вывели. Сейчас на месте работают необходимые службы», — пояснили в полиции. Очевидцы с места событий разместили в сообществе «Плохие новости Пермь» фотографии. Помимо правоохранительных органов у торгового центра дежурит скорая помощь. Обновлено: Всех посетителей пустили в торговый центр. По словам продавцов, эвакуация продлилась примерно час, потом сотрудники экстренных служб разрешили сотрудникам и посетителям вернуться в торговый центр.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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