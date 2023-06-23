Свердловские власти дали новую установку по посещению природных парков

В Свердловской области запрет на посещение особо охраняемых природных территорий вновь ослаблен

23 июня 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Свердловчанам разрешили посещать природные парки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На территории Свердловской области ослабили запрет на посещение особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики. С 23 июня в таком режиме работают, в частности, природные парки Оленьи ручьи, Река Чусовая, Бажовские места, Заказник Режевской. Уральцы могут посещать лесные парки Екатеринбурга, в том числе Шарташский лесной парк. С 6 июня посещать их можно было только организованным группам или сопровождении экскурсовода. На всей территории Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Он установлен решением региональным губернатором Евгением Куйвашевым.

На территории Свердловской области ослабили запрет на посещение особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики. С 23 июня в таком режиме работают, в частности, природные парки Оленьи ручьи, Река Чусовая, Бажовские места, Заказник Режевской. Уральцы могут посещать лесные парки Екатеринбурга, в том числе Шарташский лесной парк. С 6 июня посещать их можно было только организованным группам или сопровождении экскурсовода. На всей территории Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Он установлен решением региональным губернатором Евгением Куйвашевым.