Свердловские власти дали новую установку по посещению природных парков

В Свердловской области запрет на посещение особо охраняемых природных территорий вновь ослаблен
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шарташский лесной парк "Каменные палатки". Екатеринбург, прогулка, лес, парк, лесная дорога, прогулка по парку, шарташский лесопарк, зелень
Свердловчанам разрешили посещать природные парки Фото:

На территории Свердловской области ослабили запрет на посещение особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.

С 23 июня в таком режиме работают, в частности, природные парки Оленьи ручьи, Река Чусовая, Бажовские места, Заказник Режевской. Уральцы могут посещать лесные парки Екатеринбурга, в том числе Шарташский лесной парк. С 6 июня посещать их можно было только организованным группам или сопровождении экскурсовода.

На всей территории Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Он установлен решением региональным губернатором Евгением Куйвашевым.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территории Свердловской области ослабили запрет на посещение особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики. С 23 июня в таком режиме работают, в частности, природные парки Оленьи ручьи, Река Чусовая, Бажовские места, Заказник Режевской. Уральцы могут посещать лесные парки Екатеринбурга, в том числе Шарташский лесной парк. С 6 июня посещать их можно было только организованным группам или сопровождении экскурсовода. На всей территории Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Он установлен решением региональным губернатором Евгением Куйвашевым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...