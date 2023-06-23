23 июня 2023

РИАН: ФСБ возбудила уголовное дело в адрес Пригожина

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
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Конфликт Евгения Пригожина и Минобороны

Заявления от имени главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о якобы имевшем место ударе МО РФ по тыловым лагерям военной компании не имеют под собой оснований. В адрес Пригожина возбудили уголовное дело. Об этом рассказали в Национальном антитеррористическом комитете.

«В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия», — передают сообщение Национального антитеррористического комитета РИА Новости.

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Заявления от имени главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о якобы имевшем место ударе МО РФ по тыловым лагерям военной компании не имеют под собой оснований. В адрес Пригожина возбудили уголовное дело. Об этом рассказали в Национальном антитеррористическом комитете. «В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия», — передают сообщение Национального антитеррористического комитета РИА Новости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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