Минобороны России выступило с опровержением обвинений Пригожина

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Минобороны опровергает обвинения Евгения Пригожина Фото:

Заявления главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина об ударе МО РФ по тыловым лагерям военной компании не соответствуют действительности. Об этом заявили в Министерстве Обороны РФ.

«Все распространяемые в социальных сетях от имени Е. Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией», — передали Минобороны в telegram-канале. Также в ведомстве сообщили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи в зоне спецоперации.

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Заявления главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина об ударе МО РФ по тыловым лагерям военной компании не соответствуют действительности. Об этом заявили в Министерстве Обороны РФ. «Все распространяемые в социальных сетях от имени Е. Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией», — передали Минобороны в telegram-канале. Также в ведомстве сообщили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи в зоне спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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