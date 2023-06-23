Минобороны России выступило с опровержением обвинений Пригожина

Минобороны опровергает обвинения Евгения Пригожина
Заявления главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина об ударе МО РФ по тыловым лагерям военной компании не соответствуют действительности. Об этом заявили в Министерстве Обороны РФ.
«Все распространяемые в социальных сетях от имени Е. Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией», — передали Минобороны в telegram-канале. Также в ведомстве сообщили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи в зоне спецоперации.
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