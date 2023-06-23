Суровикин обратился к бойцам ЧВК «Вагнер»

Бойцы ЧВК «Вагнер» должны остановиться и не играть на руку противнику, который ждет возможности получить выгоду на внутренних конфликтах. Об этом заявил заместитель командующего ОГВ генерал-полковник Сергей Суровикин.
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», — обратился к бойцам Суровикин, видеообращение опубликовано в telegram-канале военного корреспондента Андрея Руденко.
23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников. По его словам, в ближайшее время командование ЧВК решит, «как ответить на это злодеяние». Минобороны сразу же опровергло все обвинения, назвав их провокацией. При этом ФСБ уже возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.
Бойцы ЧВК «Вагнер» должны остановиться и не играть на руку противнику, который ждет возможности получить выгоду на внутренних конфликтах. Об этом заявил заместитель командующего ОГВ генерал-полковник Сергей Суровикин. «Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», — обратился к бойцам Суровикин, видеообращение опубликовано в telegram-канале военного корреспондента Андрея Руденко. 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников. По его словам, в ближайшее время командование ЧВК решит, «как ответить на это злодеяние». Минобороны сразу же опровергло все обвинения, назвав их провокацией. При этом ФСБ уже возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.