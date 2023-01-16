ЯНАО и ХМАО вошли в топ-5 рейтинга устойчивых регионов РФ

17 января 2023 в 02:37 Размер текста - 17 +

ЯНАО вновь стал лидером рейтинга, а ХМАО поднялся на пятую строчку Фото: Размик Закарян © URA.RU ЯНАО и ХМАО вошли в пятерку лидеров регионов РФ по показателям социально-экономической устойчивости. Исследование на основе данных Росстата за третий квартал 2022 года провел Фонд развития гражданского общества (ФоРГО). Ямал сохранил лидерство, во втором квартале округ также был на первом месте, передают «Известия». ХМАО занял пятую строчку наравне с Москвой, поднявшись на одну строку. В топ вошли 35 регионов. Для расчета аналитики брали данные о средней зарплате, об уровне социального благополучия (он рассчитывается на основе показателей заработной платы к стоимости жизни трудоустроенного жителя) и о региональном продукте на душу населения. Ранее сообщалось, что в рейтинге по социальному благополучию населения в ЯНАО не только удержал первое место среди регионов РФ, но и упрочил свои позиции. ХМАО занял пятое место. Регионы РФ — лидеры социально-экономической устойчивости iz.ru

ЯНАО и ХМАО вошли в пятерку лидеров регионов РФ по показателям социально-экономической устойчивости. Исследование на основе данных Росстата за третий квартал 2022 года провел Фонд развития гражданского общества (ФоРГО). Ямал сохранил лидерство, во втором квартале округ также был на первом месте, передают «Известия». ХМАО занял пятую строчку наравне с Москвой, поднявшись на одну строку. В топ вошли 35 регионов. Для расчета аналитики брали данные о средней зарплате, об уровне социального благополучия (он рассчитывается на основе показателей заработной платы к стоимости жизни трудоустроенного жителя) и о региональном продукте на душу населения. Ранее сообщалось, что в рейтинге по социальному благополучию населения в ЯНАО не только удержал первое место среди регионов РФ, но и упрочил свои позиции. ХМАО занял пятое место.