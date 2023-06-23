Шумков призвал молодежь оставаться в Курганской области

Курганский губернатор посоветовал молодежи оставаться в родных краях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал молодых людей оставаться в родных краях, чтобы менять регион к лучшему. Об этом политик написал в своем telegram-канале, поздравляя курганцев с Днем молодежи.

«На родной земле, столько людей, кто искренне готов подставить свое плечо в любой момент — родные и близкие, друзья и одноклассники. Такой поддержки вы не получите в чужих краях. Вы нужны здесь», — подчеркнул в посте Шумков.

По словам курганского губернатора, область очень быстро меняется. Шумков подчеркнул, что молодежь может ускорить эти перемены своим трудом.

«Вы можете сделать регион таким, каким хотите его видеть, в каком хотите жить, создавать семьи, растить детей. Никто за нас с вами не приведет в порядок наши города и села, не построит новые школы и больницы, дороги и мосты», — написал в поздравлении Шумков.

Ранее курганский губернатор Шумков заявлял, что на молодежь в регионе делаются огромные ставки. Курганская область, по мнению Шумкова, — недолюбленная, поэтому все должны проделать большую работу, а не критиковать, что здесь не так.