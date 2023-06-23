Губернатор Артюхов выразил поддержку Путину

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов выразил поддержку президенту России Владимиру Путину после его обращения к гражданам страны на фоне мятежа Евгения Пригожина. Свою позицию глава округа озвучил в соцсети.
«В единстве мы непобедимы. Наш Президент призвал россиян объединиться и оставаться в этот момент вместе с Родиной. Ямал — с Президентом, со всей Россией!», — сообщил Артюхов на своей странице в telegram-канале.
Ранее, вечером 23 июня, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетной атаке на позиции бойцов ЧВК. Минобороны опровергло это заявление. На фоне произошедшего президент РФ Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны.
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