Тверской губернатор призвал Пригожина совершить самоубийство

Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил основатель частной армии Евгений Пригожин, организовавший вооруженный мятеж в России, должен совершить самоубийство. По словам главы региона, устроившему восстание нужно повторить судьбу участника Госкомитета по чрезвычайному положению Бориса Пуго, который в результате неудавшегося восстания покончил с собой.
«Евгению Пригожину, после такого предательства против России и ее народа, есть только один путь, если он мужчина, последовать примеру такого же предателя страны участника ГКЧП Бориса Пуго», — сказал Игорь Руденя. Его слова передает ТАСС.
Ранее Пригожин обвинил Минобороны в ударе по его бойцам на фронте и начал вооруженный мятеж. Министерство сразу же опровергло его заявление, однако глава частной армии сказал, что уничтожит любого, кто попадется на его пути.
Российский лидер Владимир Путин выступил с экстренным обращением, где заявил, что амбиции привели Пригожина к предательству страны. Также президент сказал, что изменники родины будут наказаны. Позже председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что участники восстания могут избежать ответственности, если сложат оружие.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил основатель частной армии Евгений Пригожин, организовавший вооруженный мятеж в России, должен совершить самоубийство. По словам главы региона, устроившему восстание нужно повторить судьбу участника Госкомитета по чрезвычайному положению Бориса Пуго, который в результате неудавшегося восстания покончил с собой. «Евгению Пригожину, после такого предательства против России и ее народа, есть только один путь, если он мужчина, последовать примеру такого же предателя страны участника ГКЧП Бориса Пуго», — сказал Игорь Руденя. Его слова передает ТАСС. Ранее Пригожин обвинил Минобороны в ударе по его бойцам на фронте и начал вооруженный мятеж. Министерство сразу же опровергло его заявление, однако глава частной армии сказал, что уничтожит любого, кто попадется на его пути. Российский лидер Владимир Путин выступил с экстренным обращением, где заявил, что амбиции привели Пригожина к предательству страны. Также президент сказал, что изменники родины будут наказаны. Позже председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что участники восстания могут избежать ответственности, если сложат оружие.