Тверской губернатор призвал Пригожина совершить самоубийство

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Евгений Пригожин должен повторить судьбу участника ГКЧП Бориса Пуго, сказал Игорь Руденя Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил основатель частной армии Евгений Пригожин, организовавший вооруженный мятеж в России, должен совершить самоубийство. По словам главы региона, устроившему восстание нужно повторить судьбу участника Госкомитета по чрезвычайному положению Бориса Пуго, который в результате неудавшегося восстания покончил с собой.

«Евгению Пригожину, после такого предательства против России и ее народа, есть только один путь, если он мужчина, последовать примеру такого же предателя страны участника ГКЧП Бориса Пуго», — сказал Игорь Руденя. Его слова передает ТАСС.

Ранее Пригожин обвинил Минобороны в ударе по его бойцам на фронте и начал вооруженный мятеж. Министерство сразу же опровергло его заявление, однако глава частной армии сказал, что уничтожит любого, кто попадется на его пути.

Российский лидер Владимир Путин выступил с экстренным обращением, где заявил, что амбиции привели Пригожина к предательству страны. Также президент сказал, что изменники родины будут наказаны. Позже председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что участники восстания могут избежать ответственности, если сложат оружие.

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил основатель частной армии Евгений Пригожин, организовавший вооруженный мятеж в России, должен совершить самоубийство. По словам главы региона, устроившему восстание нужно повторить судьбу участника Госкомитета по чрезвычайному положению Бориса Пуго, который в результате неудавшегося восстания покончил с собой. «Евгению Пригожину, после такого предательства против России и ее народа, есть только один путь, если он мужчина, последовать примеру такого же предателя страны участника ГКЧП Бориса Пуго», — сказал Игорь Руденя. Его слова передает ТАСС. Ранее Пригожин обвинил Минобороны в ударе по его бойцам на фронте и начал вооруженный мятеж. Министерство сразу же опровергло его заявление, однако глава частной армии сказал, что уничтожит любого, кто попадется на его пути. Российский лидер Владимир Путин выступил с экстренным обращением, где заявил, что амбиции привели Пригожина к предательству страны. Также президент сказал, что изменники родины будут наказаны. Позже председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что участники восстания могут избежать ответственности, если сложат оружие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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