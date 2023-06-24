24 июня 2023
23 июня 2023

Пермяк умер из-за упавшей на него ели

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор по уголовному делу обвиняемого в убийствах и других тяжких преступлениях Вячеслава Прямоносова. Курган, приговор, судья, суд
Суд приговорил виновного к исправительным работам Фото:

Житель Пермского края умер из-за травмы, полученной после упавшей на него ели. Об этом сообщается на сайте Карагайского районного суда. Виновником трагедии стал другой мужчина, решивший спилить дерево.

«Подсудимый с помощью механической цепной бензопилы стал пилить березу, при этом не предупредил потерпевшего о возможной опасности и не сказал ему отойти. Дерево упало и по касательной задело ствол сухостойной ели, которая упала на потерпевшего, в результате чего тот получил открытую черепно-мозговую травму и скончался на месте происшествия», — говорится в документе.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и приговорил его к исправительным работам на год и четыре месяца с удержанием в доход государства 5%.

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Житель Пермского края умер из-за травмы, полученной после упавшей на него ели. Об этом сообщается на сайте Карагайского районного суда. Виновником трагедии стал другой мужчина, решивший спилить дерево. «Подсудимый с помощью механической цепной бензопилы стал пилить березу, при этом не предупредил потерпевшего о возможной опасности и не сказал ему отойти. Дерево упало и по касательной задело ствол сухостойной ели, которая упала на потерпевшего, в результате чего тот получил открытую черепно-мозговую травму и скончался на месте происшествия», — говорится в документе. Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и приговорил его к исправительным работам на год и четыре месяца с удержанием в доход государства 5%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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