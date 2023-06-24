Пермяк умер из-за упавшей на него ели

25 июня 2023 в 07:51 Размер текста - 17 +

Суд приговорил виновного к исправительным работам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Пермского края умер из-за травмы, полученной после упавшей на него ели. Об этом сообщается на сайте Карагайского районного суда. Виновником трагедии стал другой мужчина, решивший спилить дерево. «Подсудимый с помощью механической цепной бензопилы стал пилить березу, при этом не предупредил потерпевшего о возможной опасности и не сказал ему отойти. Дерево упало и по касательной задело ствол сухостойной ели, которая упала на потерпевшего, в результате чего тот получил открытую черепно-мозговую травму и скончался на месте происшествия», — говорится в документе. Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и приговорил его к исправительным работам на год и четыре месяца с удержанием в доход государства 5%.

Житель Пермского края умер из-за травмы, полученной после упавшей на него ели. Об этом сообщается на сайте Карагайского районного суда. Виновником трагедии стал другой мужчина, решивший спилить дерево. «Подсудимый с помощью механической цепной бензопилы стал пилить березу, при этом не предупредил потерпевшего о возможной опасности и не сказал ему отойти. Дерево упало и по касательной задело ствол сухостойной ели, которая упала на потерпевшего, в результате чего тот получил открытую черепно-мозговую травму и скончался на месте происшествия», — говорится в документе. Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и приговорил его к исправительным работам на год и четыре месяца с удержанием в доход государства 5%.