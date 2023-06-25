На трассе М-4 Дон сохраняются ограничения, введенные из-за мятежа Пригожина

На трассе М-4 «Дон» в Тульской и Московской областях сохранили ограничение движения, которые были введены из-за военного мятежа, устроенного бизнесменом Евгением Пригожиным. Об этом сообщает «Автодор».
«Согласно ранее принятым в регионах решениям, сохраняется ограничение движения по М-4 „Дон“ в Тульской и Московской областях», — пишет «Автодор». Сообщение опубликовано в telegram-канале компании.
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Минобороны в якобы ударе по лагерю его частной армии и попытался устроить военный мятеж в стране. В ведомстве сразу же опровергли обвинение касательно ударов. 24 июня движение по трассе М-4 «Дон» ограничили из-за движущейся по ней колонны военной техники. Жителей Воронежа, Москвы и Тулы попросили выбрать другие дороги. В некоторых городах России был введен режим контртеррористической операции (КТО). Президенту Беларуси Александру Лукашенко удалось договориться с Пригожиным о прекращении мятежа.
Обновлено в 10:32. «Автодор» удалила сообщение в telegram-канале. Теперь компания просит воздержаться от поездок по трассе до 10:00 по МСК.
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