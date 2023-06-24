Кремль подвел итоги переговоров Лукашенко с Пригожиным: главное

25 июня 2023 в 01:41 Размер текста - 17 +

Песков подвел итоги переговоров Пригожина и Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Владелец частной армии Евгений Пригожин отказался от мятежа после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Уголовное дело против бизнесмена будет прекращено. URA.RU приводит главное из заявлений пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Уголовное дело против Пригожина будет прекращено. Президент России Владимир Путин гарантировал бизнесмену отход в Белоруссию. Гарантией для владельца частной армии является слово президента;

Вооруженный мятеж не скажется на ходе специальной военной операции. Солдаты РФ успешно отражают контрнаступление, операция продолжится. Песков не знает об изменениях взаимоотношений президента и представителей военного ведомства;

Часть бойцов Пригожина, что отказалась участвовать в мятеже с самого начала, подпишет контракты с Минобороны. Мятежники подвергаться преследованию не будут;

Целью было избежать кровопролития и внутренней конфронтации, поэтому к разрешению конфликта приложил усилия Лукашенко;

Режим контртеррористической операции будет снят, когда для этого появятся предпосылки.

Нового обращения Путина в ближайшее время не будет;

Неизвестно, кем будет работать Пригожин после его ухода в Белоруссию; 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Минобороны сразу же опровергло все обвинения, назвав их провокацией. ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Пригожин отказался от мятежа после переговоров с белорусским лидером Лукашенко.

Владелец частной армии Евгений Пригожин отказался от мятежа после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Уголовное дело против бизнесмена будет прекращено. URA.RU приводит главное из заявлений пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Минобороны сразу же опровергло все обвинения, назвав их провокацией. ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Пригожин отказался от мятежа после переговоров с белорусским лидером Лукашенко.