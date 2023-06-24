Кремль подвел итоги переговоров Лукашенко с Пригожиным: главное

Песков подвел итоги переговоров Пригожина и Лукашенко
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Владелец частной армии Евгений Пригожин отказался от мятежа после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Уголовное дело против бизнесмена будет прекращено. URA.RU приводит главное из заявлений пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
- Уголовное дело против Пригожина будет прекращено. Президент России Владимир Путин гарантировал бизнесмену отход в Белоруссию. Гарантией для владельца частной армии является слово президента;
- Вооруженный мятеж не скажется на ходе специальной военной операции. Солдаты РФ успешно отражают контрнаступление, операция продолжится. Песков не знает об изменениях взаимоотношений президента и представителей военного ведомства;
- Часть бойцов Пригожина, что отказалась участвовать в мятеже с самого начала, подпишет контракты с Минобороны. Мятежники подвергаться преследованию не будут;
- Целью было избежать кровопролития и внутренней конфронтации, поэтому к разрешению конфликта приложил усилия Лукашенко;
- Режим контртеррористической операции будет снят, когда для этого появятся предпосылки.
- Нового обращения Путина в ближайшее время не будет;
- Неизвестно, кем будет работать Пригожин после его ухода в Белоруссию;
23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Минобороны сразу же опровергло все обвинения, назвав их провокацией. ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Пригожин отказался от мятежа после переговоров с белорусским лидером Лукашенко.
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