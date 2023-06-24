Регионы вводят режим КТО из-за мятежа Пригожина: главное к 10:30 по Мск. Карта

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Несанкционированная акция сторонников оппозиции. Челябинск, силовики, полиция, росгвардия, омон
В Москве, Московской и Воронежской областях введен режим КТО из-за мятежа Евгения Пригожина Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Президент РФ Владимир Путин обвинил основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в предательстве Родины. В ходе вооруженного мятежа бойцы штурмовых бригад взяли под контроль объекты в Южном военном округе. В Москве и Воронежской области введен режим контртеррористической операции. URA.RU рассказывает, что известно о вооруженном мятеже Пригожина к этому часу.

Ночью 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым позициям штурмовых бригад. Ведомство тут же опровергло это заявление, назвав его провокацией. Пригожин объявил, что будет уничтожать блокпосты, авиацию Минобороны РФ и всех, кто встанет у него на пути. ФСБ возбудило в отношении основателя ЧВК «Вагнер» уголовное дело по статье «Вооруженный мятеж». В ведомстве заявили, что Пригожин подстрекает к гражданскому конфликту на территории РФ.

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Президент РФ Владимир Путин обвинил основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в предательстве Родины. В ходе вооруженного мятежа бойцы штурмовых бригад взяли под контроль объекты в Южном военном округе. В Москве и Воронежской области введен режим контртеррористической операции. URA.RU рассказывает, что известно о вооруженном мятеже Пригожина к этому часу. Ночью 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым позициям штурмовых бригад. Ведомство тут же опровергло это заявление, назвав его провокацией. Пригожин объявил, что будет уничтожать блокпосты, авиацию Минобороны РФ и всех, кто встанет у него на пути. ФСБ возбудило в отношении основателя ЧВК «Вагнер» уголовное дело по статье «Вооруженный мятеж». В ведомстве заявили, что Пригожин подстрекает к гражданскому конфликту на территории РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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