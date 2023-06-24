Президент РФ Владимир Путин обвинил основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в предательстве Родины. В ходе вооруженного мятежа бойцы штурмовых бригад взяли под контроль объекты в Южном военном округе. В Москве и Воронежской области введен режим контртеррористической операции. URA.RU рассказывает, что известно о вооруженном мятеже Пригожина к этому часу.
- Ночью 24 июня Пригожин заявил, что его бойцы пересекли государственную границу РФ и вошли в Ростов-на-Дону. Минобороны РФ и правоохранительные органы не подтверждали этот факт.
- Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей региона не покидать свои дома без необходимости. Он подчеркнул, что правоохранительные органы обеспечивают безопасность, однако требуется концентрация всех сил, чтобы удержать порядок.
- Движение по трассе М-4 Дон было ограничено по нескольким направлениям, в частности в сторону Таганрога и Аксая. Правительство Воронежской области сообщило, что по этой дороге движется колонна военной техники. Местных жителей попросили не выезжать на трассу. Позже с аналогичным заявлением выступил губернатор Ростовской области.
- Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице проводятся антитеррористические мероприятия. На дорогах города введен дополнительный контроль.
- Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал местных жителей не покидать регион. Он также попросил сохранять спокойствие.
- В 11:00 в Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции. Ростовские власти отменили массовые мероприятия.
- Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» контролируют военные объекты ЮВО в Ростовской области. По его словам, бойцам удалось захватить аэродром.
- Минобороны РФ заявило, что члены штурмовых отрядов были обманом втянуты в авантюру Пригожина. В ведомстве призвали бойцов ЧВК «Вагнер» проявить благоразумие и вернуться в пункты постоянной дислокации. Новость по теме
- Президент РФ Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам. Он назвал мятеж Пригожина «ударом в спину» РФ и пообещал защитить страну от внутреннего предательства. Путин заявил, что амбиции довели основателя ЧВК «Вагнер» до измены родине.
Ночью 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым позициям штурмовых бригад. Ведомство тут же опровергло это заявление, назвав его провокацией. Пригожин объявил, что будет уничтожать блокпосты, авиацию Минобороны РФ и всех, кто встанет у него на пути. ФСБ возбудило в отношении основателя ЧВК «Вагнер» уголовное дело по статье «Вооруженный мятеж». В ведомстве заявили, что Пригожин подстрекает к гражданскому конфликту на территории РФ.
Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.